Omul de afaceri Ovidiu Tender a fost liberat conditionat. A executat 4 ani din 12

Ziare.

com

Potrivit unor surse din cadrul Penitenciarului Tiargu Jiu, omul de afaceri Ovidiu Tender a parasit marti inchisoarea, dupa ce magistratii Judecatoriei Targu Jiu au aprobat saptamana trecuta cererea de eliberare conditionata. Decizia nu a fost atacata de procurori, iar omul de afaceri a fost eliberat."Admite cererea si propunerea de liberare conditionata privind petentul condamnat Tender Ovidiu Lucian. Dispune liberarea conditionata a petentului condamnat Tender Ovidiu Lucian", a decis instanta.Ovidiu Tender a fost condamnat, in 2015, la 12 ani si sapte luni de inchisoare in dosarul Carom, in care si omul de afaceri Marian Iancu a primit o pedeapsa de 14 ani de inchisoare. Cei doi au fost acuzati de inselaciune si spalare de bani, decizia fiind luata de Curtea de Apel Bucuresti.Tribunalul Bucuresti ii condamnase, in decembrie 2014, pe Ovidiu Tender la 11 ani si patru luni de inchisoare si pe Marian Iancu la 13 ani si opt luni de inchisoare, in dosarul Carom. Decizia a fost contestata. In acest dosar, Ovidiu Tender si Marian Iancu au fost trimisi in judecata in 2006, rechizitoriul fiind intocmit de fosta sefa a DIICOT, Alina Bica.Tender si Iancu au fosr acuzati ca au preluat ilegal controlul companiei Carom SA Onesti si ar fi prejudiciat-o cu 1.400 de miliarde de lei vechi, suma stabilita la nivelul anului 2003.Inainte de 1990, Carom SA a facut parte din Platforma Petrochimica Onesti. Cei doi oameni de afaceri sunt acuzati ca au drenat resursele Carom prin intermediul unui circuit financiar complex.In acelasi dosar au fost trimisi in judecata Cicilia Dumitrescu, Marin Badea, Toader Gaurean si Bogdan Salajan."Se poate constata ca avem de-a face cu un grup infractional bine definit, in care fiecare persoana are un rol structurat si determinat, urmarind indeplinirea unor activitati punctual stabilite de catre initiatorii grupului, inculpatii Iancu Alexandru Marian si Tender Ovidiu Lucian", au notat anchetatorii, in rechizitoriu.Citeste si cum a incercat Alina Bica sa fenteze legea pentru a-l scapa de puscarie pe Ovidiu Tender