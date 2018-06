Opozitia va sesiza CCR privind modificarile aduse Codului de Procedura Penala

Ziare.

"Maine (joi - n.red.) cel mai probabil vom depune aceasta contestatie pe Codul de Procedura Penala. Am anuntat ca va fi un demers comun (USR, PMP si USR-n.red.) . Trebuie inteles faptul ca in momente cheie este important ca oamenii politici sa dea semnal de responsabilizare si de sustinere reciproca.Mutilarea Codului de Procedura Penala este un atac agresiv la adresa cetateanului de rand. Acest Cod genereaza insecuritate pentru orice roman din aceasta tara, cum ar putea reprezentantii politici din Opozitie sa nu reactioneze umar la umar la acest asalt?", a declarat liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, la Parlament.Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca, in aceste momente, solidaritatea partidelor de opozitie este necesara."In momentul de fata solidaritatea intregii societati, cetateni, partide de opozitie este fundamentala. Miza pentru Romania este sa scapam de aceasta guvernare care in momentul de fata ne taraste afara din Europa", a afirmat presedintele USR.Si liderul PMP, Eugen Tomac, a precizat ca trebuie ca partidele din Opozitie sa fie unite in demersul acesta."Suntem obligati sa actionam unitar. Asta asteapta si cetatenii, ca partidele de opozitie sa dea dovada de maturitate si sa actioneze unitar in momente cheie", a explicat Tomac.Liberalii au anuntat inca de la plenul de luni, unde deputatii au dezbatut si votat initiativa legislativa, ca PNL va sesiza CCR asupra modificarile aduse CPP. Camera Deputatilor a adoptat luni, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind Codul de Procedura Penala, prin care procurorii vor avea interdictie de a da informatii in timpul urmaririi penale a unor persoane, dupa ce Comisia pentru Legile Justitiei a dat in aceeasi zi raport favorabil acestei initiative.Opozitia a protestat in plen privind adoptarea acestei legi, cerand in nenumarate randuri retrimiterea la comisie, declarand abuziva aprobarea legii, din moment ce comisia a dat raport in aceeasi zi, in plen parlamentarii neprimind imprimat acest raport.