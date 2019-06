Opriti adoptia Sorinei! Aparati copiii tarii!

Ziare.

I se alatura un procuror general, ajuns interimar peste rand, care are un doctorat plagiat sub indrumarea generalului Izmeana. Revenit si el in randul celor onorabili. Mai bun acesta decat "tortionarul" Lazar, nu este asa?Mai avem in aceasta piesa de circ pe sefa CSM, din zona lui Catalin Voicu, o prietena a PSD, in curs de a fi schimbata din post.O mai avem pe Dancila, care se viseaza presedinte si avea nevoie de orice diversiune. Acum are o activitate, cheama toti ministrii la raport in acest caz. Apara tara, exact cum facea si Dragnea.Mai avem Antena3, care avea nevoie sa sfasie un procuror. Sa nu uitam cum a fost abuzat domnul profesor universitar doctor scriitor filantrop Dan "Felix" Voiculescu de catre justitia nemiloasa.Mai avem EVZ, unde sunt laudati generali de Securitate, participant activ si la demolarea lui Lazar. Care l-au dezgropat si pe Viorel Catarama, ajuns presedinte de partid. Si el socat de acest caz, ca si "tara intreaga". Are o "interventie-bomba" Pentru acesti "jurnalisti" orice este permis. Chiar si mizerabile teorii ale conspiratiei. Poate nu v-ati prins, dar Sorina pare sa fi intrat in ghearele unor traficanti de organe. Nu sunt dovezi, dar poate doriti sa revedeti filmul "Iohannis a vandut copii pentru organe". Inca mai are succes acest mesaj Iese bine si SS, care tocmai a primit recomandari europene sa fie desfiintata. Cum sa mai faci asta, cand ai nevoie de ei ca sa inhate procuroarea abuziva?Sunt usor de recunoscut in aceasta manipulare cele doua mesaje ale PSD-ALDE:- Sorina sa fie oprita de jandarmi la granita. Daca se refugiaza parintii la ambasada USA, jandarmii sa intre peste ei si sa o recupereze. Oricum stim noi ca ambasada este implicata , vor sa ne transforme in colonie. Daca trebuie sa declaram razboi americanilor, asa sa fie.- Procuroarea sa fie destituita din magistratura. Poate profitam de ocazie sa o punem pe Florea sefa la SS si la DNA si sa o arestam pe Kovesi.P.S. Un gand pentru jurnalistii care au ciuvit procuroarea care a aplicat legea si care au exploatat fara jena imaginea unui copil. Sa va pupe Mircea Badea in bot, ca tot au fost Sanzienele luni.