Ordonantele privind Legile Justitiei, la Comisia juridica din Senat. Serban Nicolae l-a invitat si pe Predoiu

"Am solicitat un punct de vedere din partea ministrului Justitiei, din perspectiva actualei echipe guvernamentale. In functie de asta, vom vedea ce pastram si ce nu pastram din ordonantele respective, nu suntem presati de termen, pentru ca suntem Camera decizionala, dar suntem presati de calendar, pentru ca aceste termene au fost prorogate pana la sfarsitul anului.Fiind Camera decizionala, probabil ca imediat ce vom lua o decizie la nivelul Senatului, legile vor fi prorogate si isi vor produce efectele. Cautam o solutie rationala, astfel incat sistemul judiciar din Romania sa aiba de suferit, sa nu se produca blocaje, statutul judecatorilor si procurorilor sa-si urmeze cursul in bune conditii", a precizat Serban Nicolae.Potrivit senatorului social-democrat, ordonantele se refera la unele masuri care au fost luate in timpul guvernului anterior in privinta "asa-numitelor" legi ale Justitiei."Sunt ordonantele 7, 12 si 95 si ele privesc unele masuri care au fost luate in timpul guvernului anterior, privesc asa-numitele legi ale Justitiei si vizeaza cateva aspecte. E vorba de data la care a ramas sa intre in vigoare noile conditii de admitere, de durata studiilor, la Institutul National al Magistraturii, de prorogarea unor termene privind calculul de pensionare a magistratilor, a pensiei de serviciu, in functie de vechimea in profesie si o serie intreaga de aspecte de natura tehnica, considerandu-se la vremea emiterii ordonantelor de urgenta ca nu sunt pregatite toate masurile procedurale, administrative pentru intrarea in vigoare a dispozitiilor legale modificate in cursul anului 2018", a explicat Nicolae.Sedinta Comisiei juridice este programata luni, la ora 11:30.