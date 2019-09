Parchetul General: 5 dosare de viol si lipsire de libertate au fost inchise nejustificat la Caracal

Ziare.

Ca urmare, au fost infirmate, ca nelegale si netemeinice, cinci solutii de netrimitere in judecata in dosare de viol si lipsire de libertate in mod ilegal si a fost sesizata Inspectia Judiciara pentru a aprecia cu privire la efectuarea de verificari privind abaterile disciplinare ce rezulta din actul de control si verificarea activitatii manageriale a primului procuror.Controlul dispus, in 31 iulie, de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a avut trei obiective:- Respectarea dispozitiilor privind primirea, inregistrarea, repartizarea si continuitatea in solutionarea lucrarilor si dosarelor penale;- Verificarea stadiului cercetarilor si modalitatea de exercitare a supravegherii in cauzele aflate in lucru la procuror si la organele de cercetare penala avand ca obiect infractiuni de lipsire de libertate in mod ilegal si viol, precum si a cauzelor avand acest obiect solutionate in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 iulie 2019;- Verificarea cauzelor cu autori cunoscuti mai vechi de un an de la prima sesizare, aflate in lucru la procuror si la organele de cercetare penala."Controlul a fost finalizat, fiind identificate o serie de deficiente vizand activitatea procurorilor si activitatea manageriala a primului procuror, rezultand totodata indicii privind savarsirea unor abateri disciplinare", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de PICCJ.Ca urmare, au fost dispuse mai multe masuri, precum infirmarea din oficiu, ca nelegale si netemeinice, a; sesizarea Inspectiei Judiciare pentru a aprecia cu privire la efectuarea de verificari privind abaterile disciplinare ce rezulta din actul de control si verificarea activitatii manageriale a primului procuror.De asemenea, se solicita Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova sa dispuna masurile necesare in vederea remedierii deficientelor constatate si imbunatatirii activitatii Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal si se solicita conducerii Politiei Romane sa faca demersurile necesare in vederea solutionarii cu celeritate a cauzelor aflate in instrumentarea organelor de cercetare penala.Totodata, s-a dispus reevaluarea activitatii Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in termen de 6 luni.