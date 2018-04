Parchetul General explica de ce i-a cerut lui Klaus Iohannis autorizarea urmaririi penale in Dosarul Revolutiei

>", se arata in comunicat.



Parchetul General precizeaza ca, potrivit Constitutiei, doar Presedintele Romaniei are dreptul sa autorizeze efectuarea urmaririi penale a fostilor membrii al Guvernului Romaniei.



"Cu toate ca faptele ce formeaza obiectul dosarului au fost savarsite anterior adoptarii Constitutiei Romaniei din 1991 (revizuita in anul 2003) si intrarii in vigoare a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, ce reglementeaza procedura de urmat in cazul atragerii raspunderii penale a membrilor Guvernului si avand in vedere ca normele de procedura sunt de stricta interpretare si imediata aplicare, procedura judiciara de sesizare a Presedintelui Romaniei pentru a cere urmarirea penala a unui fost membru al Guvernului este aplicabila si in prezenta cauza", se mai arata in comunicat.



Potrivit documentului, prin Decizia nr. 93 din 16 iunie 1999, Curtea Constitutionala a statuat ca in privinta mandatului de membru al Guvernului, Constitutia nu a instituit imunitatea, ci o alta masura de protectie, si anume conditionarea dreptului de a cere urmarirea lui penala pentru faptele savarsite in exercitiul functiei.



"Aceasta masura de ocrotire a interesului public subzista si dupa incetarea mandatului membrilor Guvernului, asa incat este evident ca, in privinta infractiunilor comise in exercitiul functiei, punerea sub urmarire penala a fostilor membrii ai Guvernului trebuie sa se realizeze cu respectarea acelorasi norme procedurale", mai spun reprezentantii Parchetului General.



Potrivit acestora, Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca "exceptarea fostilor membri ai Guvernului de la procedura speciala, derogatorie prevazuta pentru membrii Guvernului, potrivit unui criteriu aleatoriu, stabilit in functie de momentul declansarii procedurii in timpul mandatului sau dupa incetarea acestuia, constituie o incalcare a principiului egalitatii de tratament consacrat de art. 16 alin. 1 din Constitutie".



De asemenea, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, prin sentinta nr. 818 din 17.12.2007 pronuntata in dosarul nr. 7202/2007, a constatat ca in ceea ce-l priveste pe un fost ministru de interne, nu a fost indeplinita procedura speciala instituita de Legea nr. 115/1999, desi acesta a fost trimis in judecata pentru fapte savarsite in legatura cu exercitarea functiei, comise in cursul anului 1990.



Reprezentantii Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 au transmis, vineri, ca "presedintele Romaniei a fost expus ridiculizarii, neavand de ce sa admita cererea de urmarire penala solicitata de procurorul general" si afirma ca "Revolutia nu poate fi anchetata de procurori", fiind "un act arbritar, violent care rastoarna o ordine de drept existenta".



De asemenea, fostul presedinte Ion Iliescu a sustinut, intr-un comunicat de presa, ca nu intelege care este baza legala pentru solicitarea incuviintarii de catre Klaus Iohannis a inceperii urmaririi penale in cazul sau.



Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, ministrului Justitiei cererea de urmarire penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu in dosarul Revolutiei din 1989.



Procurorul general Augustin Lazar a transmis in 2 aprilie presedintelui Klaus Iohannis o solicitare pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii a fostului presedinte Ion Iliescu, a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei.



