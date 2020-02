Parchetul Militar a deschis dosar penal pentru filarea unor ziaristi si procurori

Forumul Judecatorilor

Imaginile au fost prezentate prima data vineri de Romania Tv si au fost comentate de atunci de postul de televiziune drept "dovada a unei conspiratii impotriva procurorilor-sefi" numiti de Iohannis.Bogdan Pirlog, prim- procuror adjunct la Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, a declarat, pentru HotNews.ro , ca dosarul a fost deschis de duminica si motivul pentru care e instrumentat de institutia la care lucreaza este ca exista suspiciuni ca ar putea fi implicati si militari El a mai recizat pentru sursa citata ca luni a fost audiat Alex Costache, urmand ca marti sa fie audiati si celelalte persoane implicate.Si Forumul Judecatorilor si Asociatia Initiativa pentru Justitie au reactionat fata de filarea si modul in care a fost prezentata inregistrarea de Romania Tv."Un astfel de tip de intruziune realizat pe fondul unei legislatii care, desi sanctionata in mod ferm prin diferite decizii ale Curtii Constitutionale, lasa deschisa posibilitatea efectuarii unor inregistrari ambientale in afara oricarui control din partea unei autoritati oficiale, se poate constitui in sursa unor abuzuri din partea unor entitati private si organizatii cu un statut incert.Caracterului incorect al unui asemenea demers, care se plaseaza in afara unei nevoi de informare publica, i se adauga si caracterul intimidant al unei minutioase operatiuni de captare a unor secvente din viata privata a unor persoane, antrenate intr-o procedura de ocupare a unor posturi de conducere ale Ministerului Public, recent finalizata, ceea ce face ca o astfel de actiune sa capete si un caracter vindicativ, prin efectele resimtite de magistratii aflati pe viitor in ipostaze similare.Subscrisele asociatii profesionale ale judecatorilor, respectiv procurorilor romani, reamintesc ca, potrivit art.57 din Constitutia Romaniei, drepturile si libertatile constitutionale trebuie sa fie exercitate cu buna-credinta, fara incalcarea drepturilor si libertatilor celorlalti si ca, din perspectiva mai larga a dreptului la respectarea vietii private si de familie, dar si a dreptului la libera exprimare, Conventia Europeana a Drepturilor Omului instituie, la randul sau, o serie de obligatii, conditionari si limitari.Astfel, potrivit art.8 par.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, orice persoana are dreptul la respectarea vietii private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale, iar potrivit art.10 par.2 din Conventie, exercitarea libertatii de exprimare comporta indatoriri si responsabilitati care pot fi supuse unor formalitati, conditii, restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege, care constituie masuri necesare, intr-o societate democratica, inclusiv pentru protectia drepturilor altora.In acelasi sens, art.30 alin.6 din Constitutia Romaniei prevede ca libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine, iar dispozitiile art.71 alin.1, 2 din Codul civil prevad ca orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si ca nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul sau resedinta ori corespondenta sa, fara consimtamantul sau ori fara respectarea limitelor prevazute la art.75 din Codul civil.Sub acest aspect, potrivit art.74 lit. f din Codul civil, poate fi considerata ca o atingere adusa vietii private difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau reportaje scrise ori audiovizuale privind viata intima, personala sau de familie, fara acordul persoanei in cauza", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Asociatiile cer clarificari rapide, in lipsa lor avertizand ca astfel de filaje pot deveni practici obisnuite."In absenta unor clarificari rapide, daca acest atac grav la adresa unor magistrati si jurnalisti va fi tratat cu tacere si indiferenta, in perceptia colectiva se va sedimenta ideea ca anumite institutii ale statului roman pot fi privite ca principali beneficiari si complici ai unor operatiuni infaptuite in scop de intimidare. (...)Astfel de actiuni, pe fondul legislatiei incoerente si deficitare, risca sa devina practici obisnuite, apropiate metodelor invazive puse in aplicare in perioade istorice de trista amintire, fapt pentru care ele trebuie dezaprobate in termenii cei mai categorici", se mai arata in comunicat.