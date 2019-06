Parintii adoptivi ai Sorinei au fost audiati 9 ore de procurorii de la Sectia Speciala pentru anchetarea magistratilor

Ziare.

"Nu pot sa fac niciun fel de declaratii. Sorina este bine. O sa hotarasca autoritatile romane, nu noi (ce se va intampla cu fetita, n.red.) ", a declarat Ramona Sacarin, la iesirea de la Sectia pentru achetarea magistratilor.Miercuri seara, si Mariana Saramat, asistenta maternala care a avut grija de Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu forta de procurorul Maria Piturca pentru a fi data familiei adoptive, a fost audiata la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIG), ea, fara a face declaratii.Judecatoria Drobeta Turnu Severin a amanat, joi, decizia in privinta Sorinei dupa ce parintii adoptivi au depus o cerere prin cer sa fie despagubiti pentru perioada in care au stat in Romania, pentru ca nu isi pot lua salariile."Este vorba de zeci de mii de euro. Instanta a cerut insa ca aceasta cerere sa fie timbrata si insotita de inscrisuri doveditoare. Din acest motiv sedinta s-a amanat pe 3 iulie. Este o decizie care o afecteaza direct pe Sorina. Ii prelungeste practic starea de incertitudine", a spus Victor Dumitrica, avocatul asistentei maternale.Procurorul general a transmis, luni, o ordonanta Tribunalului Mehedinti prin care a cerut interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre fetita de 8 ani si una Curtii de Apel Craiova prin care cere revizuirea sentintei de incuviintare a adoptiei internationale a minorei.De asemenea, Bogdan Licu a dispus verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova privind modul in care procurorul din acea structura a intervenit in cazul fetitei din Mehedinti si a efectuat perchezitia domiciliara. Totodata, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea , a sesizat Inspectia Judiciara pentru a efectua cercetari cu privire la conduita si modul in care procurorul a intervenit.