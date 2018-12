Parlamentul a mers pana la capat si a votat ordonanta privind Sectia care investigheaza magistrati

Ziare.

Senatorii au adoptat OUG 90/2018 cu 77 de voturi "pentru" si 31 voturi "impotriva". Senatul a fost camera decizionala in acest caz, astfel ca legea va fi trimisa presedintelui Romaniei pentru promulgare.Pe 14 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat, in forma Guvernului, proiectul de lege prin care se stabileste cum va functiona Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie.Pe 26 noiembrie, Comisia pentru legilor justitiei a adoptat un raport de admitere, in aceeasi forma."Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie functioneaza cu un numar de 15 posturi de procuror", prevede OUG 90.De asemenea, pana la finalizarea concursurilor organizate pentru numirea in functiile de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si a celor de executie de procuror in cadrul sectiei si validarea rezultatelor acestora, functiile de procuror-sef si cel putin o treime din functiile de executie de procuror vor fi exercitate provizoriu de procurori care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru numirea in aceste functii.Selectia candidatilor se realizeaza de comisia de concurs printr-o procedura derulata in cel mult 5 zile calendaristice de la data declansarii acesteia de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii. Comisia de concurs isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin 3 membri.In termen de cel mult 3 zile calendaristice de la primirea listei de candidati din partea structurii resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, comisia de concurs verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor prevazute de lege pentru numirea in aceste functii si efectueaza procedura de selectie a acestora pe baza dosarului de candidatura si a unui interviu. Interviul se transmite in direct, audiovideo, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, se inregistreaza si se publica pe pagina de internet a Consiliului.In cazul candidatilor pentru functia de procuror in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, procedura de selectie are in vedere urmatoarele criterii: a) integritatea candidatului; b) evaluarea activitatii ca procuror.Evaluarea integritatii candidatilor se face pe baza datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului in care candidatul se raporteaza la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea si a aspectelor ridicate in cadrul interviului. Evaluarea activitatii de procuror se face pe baza ultimului raport de evaluare intocmit si a aspectelor relevante rezultate din sustinerea interviului, din analiza documentelor depuse de catre candidat, precum si a aspectelor relevante verificabile rezultate din activitatea sa anterioara.In cazul candidatilor pentru functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, procedura de selectie se realizeaza pe baza celor doua criterii, precum si a criteriului referitor la competentele manageriale, gestiunea eficienta a resurselor, capacitatea de a-si asuma decizii si responsabilitati, competentele de comunicare si rezistenta la stres.Procurorii selectati pentru numirea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si pentru numirea in functiile de executie de procuror in cadrul sectiei, potrivit dispozitiilor prezentului articol, sunt numiti in functie de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorul-sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie este numit de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivata a procurorului-sef sectie, dintre procurorii selectati pentru numirea in cadrul sectiei. La data incetarii activitatii in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, procurorii numiti in conditiile prezentei ordonante de urgenta revin la parchetele de unde provin.In vederea operationalizarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in termen de 5 zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie asigura resursele umane si materiale necesare functionarii acesteia, inclusiv personalul auxiliar de specialitate, ofiteri si agenti de politie judiciara, specialisti si alte categorii de personal.De la data operationalizarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, cauzele de competenta acesteia, aflate in lucru la Directia Nationala Anticoruptie si alte unitati de parchet, precum si dosarele cauzelor referitoare la infractiunile prevazute de art. 881 alin (1) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solutionate pana la data acestei operationalizari se preiau de catre aceasta.