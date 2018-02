Pe valul dintre miracol si nefericire. Ce e in puterea noastra?

Duminica. 25.02.2018. ora 18. Lectia noastra de patriotism si europenism in anul Centenarului.

Sunt invatamintele rostite de filosoful Mihai Sora, un centenar viu, in fata elevilor de la Scoala Ferdinand I din Bucuresti, intr-o intalnire speciala dedicata Centenarului Unirii.Eu cred ca despre asta este vorba in momentul incandescent pe care il traim.Patriotismul de a ne apara tara in fata unei hoarde de infractori care ia cu asalt orice institutie care ii poate trimite in locul de ispasire. La puscarie. Si care ar putea sa ii lase fara prada. Patriotismul de a nu lasa hoarda aceasta sa darame tot ce am construit cu greu, poate uneori prea incet, dar am construit in aceasta suta de ani si mai ales in ultimii 10 ani.Aceasta hoarda dezlantuita pune in pericol statutul nostru european. Nu poti sa fii european fara stat de drept, fara reactivitate extrema la coruptie , fara institutii puternice, adica exact ceea ce este acum in mai mare pericol.Un ministru al Justitiei cu limbaj si gandire pur staliniste, partial agramat, o rusine nu doar pentru functia actuala, ci pentru invatamantul superior romanesc in care este profesor si rector, a ajuns sa puna la zid dreptul de libera exprimare, comunicarea deschisa cu institutiile si presa europene.Niste vatafi cu anvergura judeteana incearca sa atate ura impotriva a tot ce e strain: companie, institutie, demnitar. Ne injecteaza un nationalism bolnav, o victimizare toxica, din care, furiosi si inversunati sa nu mai vedem decat dusmani.Acum o suta de ani, mii de romani si-au dat viata pentru un ideal, nu pentru bani mai multi, nu pentru pamant in plus, nu pentru o farfurie mai plina. Pentru un ideal. Pe sacrificiul lor s-a intemeiat Romania Mare. Noua, in acest an aniversar, ni se cere cu mult mai putin. Ni se cere sa ne facem auziti, sa opunem rezistenta, sa nu ne fie lene, lehamite, indiferent sa aparam ceea ce avem.Nu este vorba despre un om, nici macar despre o institutie. Este vorba despre noi. Despre ceea ce am mostenit de la cei care au murit pentru idealul de acum 100 de ani. Despre patriotism, dar nu unul ostentiv si pompos, ci acela despre care vorbeste Mihai Sora:Patrotismul generatiei noastre trebuie sa apere caminul, familia, cartierul si scoala fiecaruia intr-o Romanie europeana, in care hotii merg la puscarie indiferent de functie. Atat de simplu este. Nu e nimic mai pretios de aparat decat viata noastra de zi cu zi in Europa, nu in afara ei.Iar in fata oboselii, a deznadejdii, a sentimentului ca parghiile noastre sunt prea mici si vocea noastra prea slaba in fata dezlantuirii hoardei, eu am sa pun vorbele rostite de Ana Blandiana la aceeasi intalnire atat de frumoasa cu elevii Scolii Ferdinand I din Bucuresti:Dupa nefericirea OUG 13 a venit miracolul luminitelor.