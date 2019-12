Pensionarea anticipata a magistratilor a fost amanata de Senat cu doi ani

Ziare.

De asemenea, senatorii au decis sa proroge pentru 1 ianuarie 2021 termenul de la care numarul judecatorilor in completele inferioare va creste de la doi la trei.Cele doua modificari au fost facute prin amendamente aduse proiectului de lege pentru aprobarea OUG 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei.Senatul este for legislativ decizional pentru acest act normativ.