"Pentru prima data in 20 de ani, mi-e frica!". Culoarele adevaratei puteri (II)

De ce trebuie eliminat atat de rapid Augustin Lazar, desi nu mai are decat 5 luni de mandat?

Sectia/directia de anchetare a magistratilor va fi celalalt brat al meghinei

Cine candideaza pentru sefia sectiei/directiei?

Un magistrat cu aproape 20 de ani experienta in sistemul judicar mi-a spus ca pentru prima data in cariera lui ii e frica din cauza arbitrariului si a influentei politice fara precedent asupra justitiei care se anunta. Si omul e trecut inclusiv prin epoca Stanoiu.

Ziare.

com

Ce vrea sa transmita dl ministru au inteles foarte bine magistratii:Deocamdatase face la nivel disciplinar prin Inspectia Judiciara si CSM. Si o vedem in multele actiuni disciplinare impotriva Codrutei Kovesi si a altor procurori DNA, in cererea de revocare a Cristinei Tarcea, in anchetarea disciplinara a judecatorului CSM Bogdan Mateescu, a Forumului Judecatorilor si a celorlalti magistrati acuzati de delicte de opinie, pana la asaltul impotriva lui Augustin Lazar.Daca Sectia de procurori a CSM a constatat ca dl Lazar nu a gresit cu nimic vorbind despre "inculpati de rang inalt", adica ceea ce tehnic si procedural sunt, de exemplu, Dragnea si Tariceanu, plenul CSM, dominat de grupul Savonea-Baltag, pe care l-am detaliat luni, ajutat de ministrul Toader si "societatea civila" de tip Alistar, a decis cu 9-8 ca sunt indicii De mentionat ca, spre deosebire de ministrul Toader, care voteaza fara rusine in propriile cauze, dl Lazar s-a abtinut de la vot. Efectul este ca speta revine la sectie.Este o hartuire cu efect de intimidare pentru tot sistemul, dar care urmareste si sa ii dea lui Tudorel Toader noi argumente, chiar daca fara efect juridic imediat, sa insiste cu revocarea lui Augustin Lazar.Pentru a fi sigura inlocuirea lui cu cine trebuie inca de pe acum, avand in vedere ca pana in mai nu se stie ce se va mai intampla cu guvernarea. Din acelasi motiv se da o batalie feroce pentru amnistie.Cine trebuie sa fie procuror general? Ramane de vazut, insa se stie cine a vrut si, spun surse, nu si-ar fi pierdut apetitul, dimpotriva:, care a si candidat impotriva lui Augustin Lazar in 2016 si a fost la un sfert de pas sa fie desemnata. A fost, spun persoane din anturajul sau, ceea ce a intors-o.Din fost presedinte CSM care a avut un merit cert in lupta cu vechea garda in fostul Consiliu, dna Haineala a (re) devenit un om de baza al PSD caruia i-ar fi adus zestre, spune surse din sistemul judiciar, intreaga ei retea de influenta. Una comparabila doar cu a Liei Savonea.Cel mai important estednii Netejoru si Stan fiindu-i extrem de fideli. Estecareia i-a fost sefa la Parchetul din Moinesti.Dna Haineala a fost, la randul sau fost presedinte CSM, care recent a pronuntat hotararea in favoarea lui Liviu Drangea in conflictul cu ICCJ.Fara aceasta hotarare, completurile de 5 trase la sorti de Cristina Tarcea dupa decizia CCR ar fi ramas in picioare, pentru ca nu contravin acesteia.. Dna Ghica este prietena si cu Lia Savonea, de care depinde cu prelungirea din 6 in 6 luni a mandatului de vicepresedinte CAB.Toate trei sunt in bune relatii cu fost secretar de stat al ministrului Dan Sova , acum puscarias, si ajuns la CCR in conditii dubioase avand in vedere ca nu prea indeplinea conditia de vechime impusa de lege. O relatie buna cu Oana Haineala are si Daniel Morar, membru CCR numit de Traian Basescu. De notat ca prima beneficiara a deciziei CCR privind completurile de 5 este Elena Udrea.Intamplator sau nu, in cazul Dragnea-Udrea - C5 s-a intamplat asa:Deciziile Inspectiei Judiciare, plutonul de executie a magistratilor incomozi intarit acum cu sotul Gabrielei Blatag (judecator CSM) pot fi contestate in instanta. Care? A completului de 5 civil al ICCJ, cel care acum nu exista, avand in vedere deciziile Ghica - Teodoriu. Cand va exista, va fi tras la sorti dupa cum vrea Sectia de judecatori, adica Lia Savonea.In tot sistemul nostru judiciar nu exista un parchet (cu exceptia celui militar din ratiuni specifice insa), care sa aiba o competenta legata de o profesie. Deja sectia a fost o ciudatenie sanctionata de GRECO, Comisia de la Venetia si raportul MCV. In loc sa se conformeze, Tudorel Toader sfideaza si vrea sa o faca directie.Aparitia directiei de parchet sugereaza ca numarul de dosare va fi foarte mare. Cum va functiona sistemul nu e greu de anticipat. Cand impotriva unui magistrat se face o plangere, trebuie deschis un dosar si facute cercetari preliminare.Cum multi romani sunt procesomani, nu cred ca exista magistrat din Romania sa nu fi avut cateva plangeri si deci dosare de care probabil nici macar nu a stiut pentru ca au fost clasate in faza preliminara. Este ceea ce a explicat deja judecatorul CSM Bogdan Mateescu. Si, desigur, cetatenilor care fac plangerea din proprie initiativa li se pot adauga cei care sunt pusi sa le faca tocmai pentru ca magistratul sa ajunga pe mana sectiei/directiei.Si din momentul deschiderii dosarului, oricat de aberant e el, poate incepe hartuirea. Audieri, amanari, pana cand magistratul cu pricina intelege ca e bine sa fie mai cooperant. Orice procuror si orice judecator poate fi astfel haituit ani de zile si nu ma indoiesc, nu neaparat fara informatii, ca deja exista o lista cu viitoare tinte, in primul rand Laura Codruta Kovesi.Pe langa Adina Florea, care a declarat deja ca nu s-a simtit niciodata independenta , o vedem pe dna Iorga Moraru, ea insasi anchetata penal , pe fostul ei sef, Calin Nistor, singurul procuror DNA care a salutat aparitia sectiei pentru magistrati, si Danut Volintiru care numai ce a inchis dosarul "DIPI 2" pe motiv ca fapta nu exista, in conditiile in care in primul dosar ajuns in instanta exista acorduri de recunoasteri de vinovatie pe aceleasi fapte.Este de asteptat ca fix ce face Inspectia judiciara la nivel disciplinar se va intampla la nivel penal. De altfel, se pare ca ajunctul de IJ, Gheorghe Stan, vrea sa fie procuror in noua sectie.Si dupa o ancheta cat mai aspra si umilitoare, daca magistratul nu se conformeaza, va urma judecata, la Sectia Penala ICCJ. De cine va fi ea condusa? DeDl Gradinaru are decizii foarte interesante la activ. De exemplu, impreuna cu dna Savonea, a decis scoaterea din arest preventiv a fratilor Mararu implicati in atentatul din Vitan in 2012 si condamnati apoi definitiv la 11 ani, respectiv 8 ani de inchisoare, pentru instigare la omor calificat.Accederea domniei sale la ICCJ, in 2016, a fost si ea interesanta. Din 11 candidati care s-au prezentat la interviul eliminatoriu, doar dl Gradinaru a fost admis . Asa ca proba scrisa a fost doar o formalitate. Sotia dlui Gradinaru a ajuns la ICCJ un an mai tarziu dupa un concurs cu scandal, soldat cu refacerea baremului la proba scrisa si sanctionarea de catre CSM a celor care au facut subiectele fix pentru sectia a II-a civila unde a candidat dna Ianina Blandiana Gradinaru.Am intrebat multa lume avizata ce le mana in lupta pe Lia Savonea si Oana Haineala: puterea. E la fel ca diferenta dintre imoral si amoral. Exista oameni care intotdeauna sunt alaturi de putere, indiferent care sunt datele ei concrete.Oana Haineala, venita din Bacau, ani buni feuda lui Viorel Hrebenciuc, a gravitat in zona PSD, fiind in perioda 21 mai 2009 - 04 februarie 2010 consiliera ministrului de Interne PSD, Dan Nica. S-a dus apoi cu puterea, in zona reformista, a semnat impreuna cu Alina Ghica Protocolul CSM cu SRI, pentru ca apoi sa revina alaturi de PSD, la ministrul Iordache, a fost ceruta consiliera de Carmen Dan la Interne si e acum la Tudorel Toader.Dna Savonea si-a inceput ascensiunea, spun cei care o cunosc demult, recomandata Rodicai Stanoiu de Dan Darabont, primarul PSD al Sectorului 6, sector la a carui judecatorie si-a inceput cariera . A fost apoi un presedinte CAB favorabil "statului paralel", semna in calitate de presedinte CAB mandate de interceptare ale DNA, era presedinte CAB cand acolo a fost condamnat Dan Voiculescu. Acum e din nou conforma cu viziunea PSD asupra Justitiei.Asa ca nu ar mira pe nimeni daca la plecarea PSD de la putere, sa urmeze o noua volta, in siajul altei Puteri.