Petitie privind desfiintarea Sectiei Speciale pentru anchetarea magistratilor: Pune in pericol independenta Justitiei

Ziare.

com

"Noi, semnatarii acestei petitii, va solicitam sa desfiintati URGENT Sectia Speciala pentru anchetarea magistratilor, '', asa cum a fost numita de expertii GRECO.Aceasta sectie este. Procurorii SS (Sectia Speciala pentru anchetarea magistratilor) nu s-au remarcat prin anchete impotriva procurorilor si judecatorilor care au incalcat legea. In schimb,Sustinem pozitia GRECO care considera ca. Prin urmare, este necesarasi revenirea la o justitie impartiala", se arata in textul petitiei online Reactia vine dupa ce GRECO a insistat, in raportul privind Justitia din Romania publicat marti, ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, condusa de Adina Florea, sa fie desfiintata.Aceasta solicitare apare expres si este argumentata pe larg in raportul care monitorizeaza felul in care au fost urmate de autoritatile romane recomandarile din Raportul Ad hoc (Regula 34).GRECO (Grupul de state impotriva coruptiei) este o institutie din cadrul Consiliului Europei care urmareste daca statele membre respecta standardele anticoruptie. Recomandarile GRECO nu sunt optionale, ci obligatorii.