Platforma Romania 100 ii cere lui Toader criteriile si documentele de evaluare pentru candidatii la sefia DNA. Altfel, il va da in judecata

Platforma Romania 100 a solicitat Ministerului Justitiei accesul la documentele de evaluare care au condus la incheierea procedurii de propunere in functia de procuror -sef al DNA fara desemnarea vreunui candidat, se arata pe siteul Romania 100 Cererea Platformei Romania 100 este intemeiata pe prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public."Subscrisa Asociatia Platforma Romania 100, va solicita, in temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, accesul la documentele de evaluare a candidatilor inscrisi in procedura de selectie in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Potrivit comunicarilor publice ale Ministerului Justitiei, selectia s-a desfasurat in conditiile prevazute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Standardele de organizare si desfasurare a selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art. 54, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Standardele de evaluare a interviului sustinut in cadrul selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Avand in vedere ca toti candidatii indeplinesc cerinta legala prevazuta de art. 54 alin. (1) de vechime in profesie de minimum 10 ani, va solicitam urmatoarele:1. punerea la dispozitie a documentelor de evaluare individuala si comparativa a candidatilor inscrisi in procedura;2. indicarea criteriilor care au condus la concluzia ministrului Justitiei ca nici unul dintre candidati nu indeplineste cerintele necesare desemnarii pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie si la reportarea propunerii de numire, prin reluarea procedurii.Consideram ca evaluarea are caracter de informatie publica, nefiind exceptata de la liberul access prin articolul 12 al Legii 544/2001.Liberul acces la aceste informatii este de natura a asigura publicul larg ca propunerea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie este rezultatul unei proceduri transparente, robuste si predictibile si ca decizia ministrului Justitiei a fost luata cu respectarea criteriilor legale si a celor de recomandare din standardele stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotararea nr. 105 din 2 aprilie 2013".In cazul in care ministrul Justitiei nu va da dovada de transparenta, Platforma Romania 100 il va actiona in instanta. "Suntem decisi sa actionam in instanta Ministerul Justitiei si pe ministrul Toader daca nu se vor face publice evaluarile candidatilor la sefia DNA. Pentru ca ne lasa legea si nu ne dam batuti", se arata intr-o postare pe Facebook a ministrului Justitiei din Cabinetul Ciolos, Raluca Pruna