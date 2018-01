Platforma Romania 100: PSD+ALDE au pus in aplicare doar doua decizii ale CCR, de opt ori mai putin decat Guvernul Ciolos

Ziare.

com

Intr-o postare pe Facebook a Platformei Romania 100 se arata ca:"Realitatea simpla, bazata pe fapte, arata ca aplicarea deciziilor CCR a fost un fals pretext, folosit doar pentru propaganda si manipulare. Anul trecut, guvernarea PSD - ALDE a pus in aplicare doar doua decizii ale Curtii Constitutionale prin acte normative aprobate de Guvern la initiativa Ministerului Justitiei.De opt ori mai putin decat Guvernul Ciolos, care a pus in aplicare 16 decizii ale CCR, prin acte normative initiate de Ministerul Justitiei".In continuarea postarii, sustinatorii platformei dau detalii cu privire la cele doua decizii ale CCR aplicate de Guvernul PSD-ALDE in 2017 care au dus la modificarea a doua articole de lege. Pentru comparatie, sunt listate si cele 16 decizii ale CCR aplicate de Guvernul Ciolos care au dus la modificarea a 173 de articole de lege.G.K.