PNL sesizeaza din nou Comisia de la Venetia, dupa OUG pe justitie: Riscam activarea articolului 7

Liberalii spun ca decizia de azi reprezinta "un act de iresponsabilitate vecin cu nebunia si o sfidare fara margini din partea Guvernului Dragnea - Dancila".In consecinta, PNL anunta ca va initia o noua procedura pentru sesizarea Comisiei de la Venetia."Partidul National Liberal va initia o noua procedura pentru sesizarea Comisiei de la Venetia prin intermediul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei pentru a se pronunta asupra acestor noi modificari aduse Legilor Justitiei, inclusiv in privinta OUG 90/2018 si OUG 92/2018, fata de care chiar ministrul Justitiei a promis sesizarea acestui for de experti europeni, insa nu a intreprins niciun demers.In acest sens, PNL va solicita ca mandatul dat expertilor Comisiei de la Venetia in cadrul APCE sa includa si alte proiecte de lege aflate in acest moment in curs de elaborare la nivelul Ministerului Justitiei, precum reglementarea posibilitatii declansarii contestatiei in anulare pentru deciziile definitive ale completurilor de 5 judecatori ai ICCJ", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Totodata, PNL spune ca va elabora un material informativ fata de modificarile legislative realizate in domeniul judiciar, si cele avute in vedere in continuare de PSD-ALDE, in care vor fi evidentiate contradictiile repetate cu recomandarile expertilor europeni."Fata de riscul major al activarii Articolului 7 din Tratatul UE impotriva Romaniei, PNL se va adresa tuturor ambasadelor statelor membre ale Uniunii Europene, presedintelui Parlamentului European, presedintelui Comisiei Europene, presedintele Consiliului European si liderilor grupurilor parlamentare din Parlamentul European pentru a sublinia angajamentul de guvernare al Partidului National Liberal de a implementa pe deplin toate recomandarile prevazute in Raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare si in cele ale Comisiei de la Venetia", mai precizeaza comunicatul.Liberalii afirma ca din reglementarile anuntate de ministrul Justitiei "transpare fara vreo urma de indoiala faptul ca sunt facute cu dedicatie pentru a obtine in sfarsit controlul politic urmarit de PSD-ALDE asupra Parchetului General si a Directiei Nationale Anticoruptie".Guvernul a adoptat marti doua ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, cu toate ca niciuna dintre ele nu figura pe ordinea de zi a sedintei.Pe prima dintre ele, privind procedura de selectie a procurorului european din partea Romaniei, o anuntase premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.A doua, insa, a fost facuta publica la finalul reuniunii de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toeder. Este vorba despre o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legilor Justitiei si a unor regulamente privind admiterea la INM Toader a precizat ca propunerile de modificare au venit din partea CSM si a argumentat "urgenta" ordonantei prin concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii.Ministrul Justitiei a spus ca o modificare importanta se refera la functiile de rang inalt din Ministerul Public, functii pentru care potrivit legii anterioare se prevede mandat fix de 3 ani, care poate fi reinvestit."Ce aduce nou OUG. Aceste functii de rang inalt unde procedura se initiaza de ministrul Justitiei nu pot fi delegate. Ele trebuie ocupate numai prin procedura prevazuta de lege", a spus Toader.Totodata, OUG mai prevede ca emiterea avizului consultativ pentru procurori, care acum revine Sectiei de procurori, va fi dat de plenul CSM."Dat fiind ca viitorii candidati pot fi si fosti judecatori, se schimba competenta de la Sectia de procurori la plenul CSM", a subliniat Toader.Iata si reactia prim-vicepresintelui Comisiei Europene Frans Timmermans la ordonantele lui Toader