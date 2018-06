PNL si USR au sesizat CCR privind proiectul de lege care modifica Codul de Procedura Penala

Ziare.

Deputatul PNL Ioan Cupsa a spus ca sesizarea are in vedere peste 50 de articole neconstitutionale, unele dintre ele fiind neclare sau aproape de necitit, iar alte peste 20 de texte din lege "vadesc un paralelism legislativ".La randul sau, deputatul USR Stelian Ion a sustinut ca decizia CCR pe acest proiect de lege va fi una dintre cele mai asteptate, iar asta reprezinta ocazia prin care li se "taie avantul acestor persoane care doresc sa incurajeze infractiunile si doresc sa ii avantajeze pe infractori"."Sesizam CCR privitor la legea de modificare a Codului de procedura penala. Aceasta lege este o adevarata lege a favoritazii infractorului, pentru ca prin sutele de amemndamente pe care le-au formulat cei din PSD-ALDE, pe care le-au trecut nu veti gasi nici macar un amendament care sa arate ca se preocupa in vreun fel de protejarea drepturilor si libertatilor legitime ale tuturor cetatenilor de buna credinta. Critica noastra este una intemeiata (...)Sunt peste 50 de articole care sunt neconstitutionale in forma in care au fost adoptate, sunt neclare, unele dintre ele aproape de necitit. In egala masura, exista cel putin 25-26 de texte normative care sunt contrarii sau care vadesc un paralelism legislativ sau incalca legea cea care reglemennteaza felul in care ar trebui ca noi, cei de aici din Parlament, sa legiferam. Ceea ce se intampla este de o gravitate fara precedent. Se pare ca ii preocupa in exclusivitate soarta infractorilor din aceasta tara", a anuntat Ioan Cupsa.Totodata, deputatul USR Stelian Ion a sustinut ca decizia Curtii pe acest proiect de lege va fi una dintre cele mai asteptate, pentru ca are ocazia sa "taie avantul acestor persoane care doresc sa incurajeze infractiunile si doresc sa ii avantajeze pe infractori"."Intr-adevar, in urma unui efort comun efectuat de catre USR si de catre colegii din PNL, am reusit sa definitivam aceasta varianta a contestatiei la CCR. Va fi una dintre cele mai asteptate decizii pe care le va pronunta CCR in perioada imediat urmatoare, pentru ca are aceasta ocazie CCR de a taia avantul acestor persoane care doresc sa incurajeze infractiunile si doresc sa ii avantajeze pe infractori.Sunt foarte multe argumente pe care le-am adus. Am convingerea ca foarte multe dintre ele vor fi incuviintate si vor fi acceptate de CCR pentru ca multe dintre ele sunt atat de flagrante, incat este absolut imposibil pentru un jurist cu minima pregatire in domeniu sa nu inteleaga argumentele noastre sa sa nu le accepte. E vorba de faptul ca nu se poate sa retroactiveze aceste prevederi care sunt de procedura, nu sunt norme penale de drept penal substantial. Este vorba despre faptul ca nu poti sa redeschizi procese deja judecate definitv, nu poti sa dai legi cu dedicatie", a explicat Stelian Ion.