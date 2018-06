PNL si USR contesta la CCR modificarile aduse la Codul Penal: Violatorii, criminalii si hotii scapa de azi linistiti

Vezi filmul unui vot fara dezbatere si cu acuzatii grave de abuz

Amendamente periculoase pentru cetateni devin lege

"Am discutat cu colegii de la PNL, USR va ataca la CCR aceasta lege. (...) De astazi Romania devine oficial un stat al infractorilor, un stat in care furtul si evaziunea fiscala sunt incurajate. De asemenea, infractorii, violatori, criminali, hoti, chiar daca sunt surpsinsi de cetateni prin telefoane pot sa scape linistiti daca nu exista alte probe. (...)In Romania de astazi avem penali in functii publice si avand penali in functii publice am ajuns in situatia in care acesti penali sa isi creeze un cod de procedura penala pentru ei insusi.care este evidenta pentru toata lumea.Infractorii isi fac legile pentru ei insusi. De astazi procurorii vor avea o viata grea pentru a putea sa mai aduca in fata justitiei infractori", a declarat liderul USR, Dan Barna, la finalul sedintei plenului Camerei Deputatilor care a adoptat initiativa legislativa care aduce modificari Codului de procedura penala.De la tribuna plenului Camerei Deputatilor, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat inca dinainte de vot ca PNL va ataca la CCR aceasta propunere legislativa."PNL va contesta la CCR acest proiect de lege", a spus Raluca Turcan.Camera Deputatilor a adoptat luni, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind Codul de procedura penala, prin care procurorii vor avea interdictie de a da informatii in timpul urmaririi penale a unor persoane, dupa ce Comisia pentru legile justitiei a dat in aceeasi zi raport favorabil acestei initiative.Printre amendamentele adoptate de Comisia pentru legile Justitiei aduse Codului de procedura penala, la prima examinare, se numara cel care prevede ca procurorii pot distruge probele unei inregistrari obtinute in mod ilegal.Un alt amendament se refera la faptul ca o persoana poate beneficia de reducerea pedeapsei, pentru un denunt pe care l-a facut, doar daca acesta este facut intr-un termen de maximum sase luni de la data la care persoana a luat la cunostinta de savarsirea infractiunii.Forul de specialitate a modificat Codul de procedura penala, adoptand o propunere potrivit careia o instanta de apel nu poate desfiinta decizia, in prima instanta, de achitare a unui inculpat si nu poate da o hotarare de condamnare in apel, fara readministrarea probelor sua fara probe noi.O alta modificare, adoptata de forul de specialitate, vizeaza articolul 453 din Codul de procedura penala prevede ca revizuirea hotararilor judecatoresti definitive, cu privire la latura penala, poate fi ceruta in cazul neredactarii sau nesemnarii hotararii de condamnare de judecatorul care a participat la solutionarea cauzei.