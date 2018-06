PNL si USR vor sesiza CCR asupra modificarii Legii privind organizarea CSM

Ziare.

"PNL, impreuna cu USR, vom sesiza astazi CCR in legatura cu modificarea Legii de organizare si functionare a CSM, lege 317/2004, care, credem noi, ca a fost din nou adoptata cu incalcarea unor prevederi constitutionale", a afirmat deputatul PNL Ioan Cupsa, dupa sedinta Comisiei speciale pentru Legile justitiei in care au fost aduse modificari la Codul penal.Senatul a adoptat miercuri, in forma initiala, proiectul care modifica Legea 317/2004 privind organizarea CSM, respingand astfel cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis . Legea acorda CSM a atributiilor de numire si revocare a conducerii ICCJ, seful statului fiind scos din procedura.Presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, insa Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, luni, raport favorabil proiectului de lege in forma initiala."Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii vizeaza interventii legislative substantiale de natura sa afecteze functionarea Consiliului Superior al Magistraturii si rolul constitutional al acestuia, de garant al independentei justitiei, exercitarea mandatului de membru al acestei autoritati publice, precum si functionarea Inspectiei judiciare.Totodata, legea transmisa la promulgare cuprinde norme contradictorii, trimiteri la dispozitii inexistente in continutul Legii nr. 317/2004, dispozitii neclare si/sau necorelate intre ele si chiar paralelisme legislative, motiv pentru care se impune reexaminarea acesteia de catre Parlament", se arata in cererea presedintelui Klaus Iohannis trimisa Legislativului.