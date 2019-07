Poate Dancila sa nu respecte recomandarile GRECO? Iata raspunsul institutiei

tarile membre ale GRECO au obligatia legala de a pune in aplicare recomandarile acesteia

Ce contine raportul GRECO

Mai exact, acum ministrul roman al Justitiei, Ana Birchall, in baza mandatului primit de la Dancila, trebuie sa stabileasca de comun acord cu GRECO, ziua publicarii.Prim-ministrul Viorica Dancila a lasat insa sa se inteleaga ca recomandarile GRECO nu sunt obligatorii si, in orice caz, Sectia Sepciala ramane in picioare."Vedem ce puncte putem indeplini din raportul GRECO, vedem ce nu putem indeplini. Si Franta are 11 puncte din raportul GRECO pe care nu le-a indeplinit", a declarat Dancila.Pentru a lamuri problema - daca deciziile GRECO sunt sau nu obligatorii - am intrebat chiar GRECO. Si iata raspunsul primit:. Atunci cand o tara se alatura GRECO, isi exprima acordul sa se supuna activitatii sale de monitorizare si sa puna in aplicare recomandarile sale. Prin urmare,Regulamentul de procedura al GRECO art. 30 alineatul (1) este foarte clar atunci cand prevede ca ''.Acest lucru se realizeaza prin intermediul presiunilor din partea celorlalti membri si prin evaluari reciproce, care in final conduc la o procedura de conformitate sau, in cazul tarilor care nu fac suficient pentru a pune in aplicare recomandarile, o procedura de neconformitate", este raspunsul GRECO la solicitareaSurse consultate de Ziare.com si care au avut acces la rapoartele privind Romania arata ca GRECO critica in termeni duri infiintarea Sectiei Speciale, catalogata drept o "anomalie", care afecteaza independenta Justitiei si care trebuie desfiintata.Desi desfiintarea sectiei Adinei Florea nu este explicit numita in recomandari, termenul folosit in raportul GRECO privind Sectia Speciala este, potrivit unor surse europene.GRECO isi exprima astfel ingrijorarea fata de atitudinea autoritatilor romane care, in loc sa renunte la SIIJ, au ales mai degraba sa ignore recomandarile anterioare si sa intareasca sectia, inclusiv prin detasarea politistilor in cadrul ei.Mai mult, spun sursele Ziare.com, desi procedura pe Regula 34, adica evaluarea ad hoc, trebuia sa fie inchisa, monitorizarea va continua incluzand Regula 34 si in etapa a patra de evaluare, care priveste coruptia in mediul parlamentar si in sistemul judiciar.Recomandarea privind desfiintarea SIIJ nu vine intr-un limbaj diplomatic, ci unul atipic imperativ, care spune: "GRECO insista ca SIIJ trebuie desfiintata".Delegatia din Romania a fost compusa din Sorin Tanase, Anca Jurma, Oana Schmidt Haineala si Nicolae Solomon.Ne amintim ca autorizarea de a publica precedentul raport pe Justitia din Romania, in vremea mandatului lui Tudorel Toader, a fost transmisa GRECO la capatul unei intregi odisei care a durat mai bine de o luna.Abia dupa ce Ziare.com a intrebat insistent Guvernul si pe ministrul Justitiei care e stadiul publicarii raportului, Tudorel Toader a anuntat atunci ca a transmis acordul catre Grupul de State impotriva Coruptiei.La capatul unor replici ale lui Tudorel Toader, GRECO a transmis clar si atunci ca recomandarile pe care le face nu sunt optionale.