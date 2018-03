Poate fi obligat presedintele sa o revoce pe Kovesi? Deznodamantul surpriza in fata instantei de contencios Interviu

Am vazut meciul Toader- Kovesi de la CSM , soldat cu un aviz negativ. Dvs considerati ca se justifica rezultatul?

Si motivele invocate de dl Toader sunt manageriale?

Putem spune ca dl Toader a incalcat competentele CSM?

Ati fost consilier prezidential, deci ati avut rang de ministru. Din aceasta perspectiva, considerati admisibil ca ministrul sa introduca in motivare elemente nereale rezultate din nestiinta sau din rea credinta, de exemplu felul in care se calculeaza procentul de achitari? Sau sa invoce in favoarea sa o sesizare, in cazul Belina, pe care CCR i-a respins-o?

E totusi singurul motiv managerial.

135 de procurori DNA s-au simtit lezati de continutul raportului dlui Toader si au cerut CSM sa le apere reputatia. Ce se va intampla cu aceasta cerere?

Are? Sunt voci care spun ca presedintele ar fi obligat sa se conformeze propunerii ministrului. Deci nu ar avea drept sa refuze revocarea.

Deci revocatul, in cazul acesta dna Kovesi, ar putea ataca in instanta decretul de revocare?

Daca revoca, o face printr-un decret - act administrativ. Daca repinge revocarea, ce act emite?

Daca revocarea este respinsa, ne putem trezi cu sesizarea la CCR a unui conflict de natura constitutionala? Cu atat mai mult cu cat avem si Decizia 45 a CCR care pare a limita atributiile presedintelui ii materia numirii procurorilor.

Ar putea fi invocata tocmai aceasta decizie recenta, pe ideea ca daca nu are drept de vot la numire, nu are nici la revocare?

Daca presedintele are doar un rol formal, solemn, de ce mai are nevoie de o consultare obligatorie a CSM? De ce sa fie obligatoriu sa intrebe CSM ce parere are daca oricum nu ar avea cum sa ia in seama avizul?

Dar textul aplicabil acestei revocari este cel aflat in vigoare acum, inainte de modificare. El a trecut deja in 2005 printr-un control de constitutionalitate care l-a declarat constitutional si a respins golirea de continut a unei atributii a presedintelui. CCR nu trebuie sa tina cont de aceasta analiza anterioara de constitutionalitate?

Un lucru e cert, Decizia 45 va produce efecte pentru viitor. Adica presedintele nu va mai putea refuza decat o singura data propunerea ministrului, iar acesta capata un drept de veto pe a doua propunere, indiferent de avizul consultativ al CSM. Nu e periculos?

Ziare.

com

Claudiu Dinu a explicat pentru Ziare.com, de ce, in mod clar, presedintele are drept de optiune, poate sa respinga sau nu, sa analizeze legalitatea si chiar oportunitatea propunerii de revocare a procurorului sef al DNA Totdata, Claudiu Dinu a aratat in ce masura motivele invocate de ministrul Justitiei pentru revocarea dnei Kovesi sustin temeiul juridic al propunerii de revocare, adica management defectuos: "revocarea nu e un act de oportunitate, ci o sanctiune care trebuie luata in conditii strict prevazute de lege, nu prin extinderea motivelor si prin fortare."Trebuie sa asteptam si motivarea pentru a vedea ce au avut in vedere procurorii, motivare care trebuie sa insoteasca avizul la Administratia prezidentiala. Problema poate fi abordata intr-un plan juridic, legal si un plan politic, pentru ca, din pacate,In planul legal, trebuie sa plecam de la ce a propus dl Toader: revocarea din functia de procuror-sef al DNA. Revocarea este o sanctiune pe care i-o aplici unui magistrat si, fiind o sanctiune, legiuitorul a foarte atent cand a prevazut cazurile in care poate fi propusa si care e procedura de urmat.Putem face o paralela cu raspunderea disciplinara a magistratilor, care e limitata la anumite cazuri prevazute expres de Legea 303/2004 la fel ca procedura de urmat. Legiuitorul nu a vrut sa lase un arbitrariu mare, a oferit ministrului Justitiei competenta de a cere revocarea, dar numai in cazuri anume si limitativ prevazute.Din punctul meu de vedere, orice propunere de revocare trebuie sa plece de la motive prevazute de Legea 303. Primul vizeaza neindeplinirea conditiilor de numire in functii, ultimul, la litera c, vizeaza aplicarea unor sanctiuni disciplinare, iar cazul de la litera b se refera la indeplinirea defectuoasa a unor atributii manageriale.Juridic, ministrul Justitiei a propus revocarea pe aspecte manageriale. Care sunt acestea defineste Legea 303/2004. Deci legiuitorul a simtit nevoia sa detalieze acest caz.Din punctul meu de vedere ele nu prea pun problema unui management institutional. Sigur, pun probleme serioase referitoare la activitatea DNA in ansamblu, la activitatea unor procurori in anumite dosare, care in niciun caz nu poate fi imputata dnei Kovesi.Sunt si motive direct la adresa dnei Kovesi, care nu ar fi respectat anumite decizii CCR , dar si ele exclud sfera de management institutional, adica alocare de resurse, felul in care le gestionezi raportat la activitate, si intra intr-o zona in care e posibil sa fie abateri disciplinare.Ele ar trebui anchetate de Inspectia judiciara si, daca se confirma, sanctionate de sectia de procurori din CSM. Iar daca ar fi sanctionata disciplinar, dna Kovesi ar putea fi revocata pentru litera c care prevede sanctiunea disciplinara.Repet,. E posibil ca si avizul CSM sa fie motivat in felul acesta.Nu ar fi chiar o incalcare a competentei. A considerat ca o parte dintre motive s-ar incadra in definirea managementului defectuos. Este competenta ministrului sa ceara, este competenta CSM sa dea un aviz siOrice propunere de revocare la nivelul functiei de procuror-sef DNA este o problema serioasa cu un impact intern si extern semnificativ, chiar daca nu este finalizata. De aceeaPoate o probatiune mai buna ar fi ajuns la o problema manageriala. In problema achitarilor sigur ca ministrul sau consilierii sai ar fi trebuit stie. Dar puteau sa mearga mai departe, sa vada din cauza cui au fost pronuntate acele achitari, daca seful institutiei a avut vreo compententa in privinta acelor dosare, daca a gresit cu ceva. Nu arunci pur si simplu un numar de achitari care sunt si in Romania si in alte state. Nu stiu sa exista vreun sistem cu achitari zero.Sau acel calcul contabil cost/dosar. E impropriu facut.Da, de aceea il si aduc in discutie. In analiza dosarelor nu poti sa faci o medie de cost contabil. Pentru ca dosarele au grade diferite de dificultate. In zona de anticoruptie , de exemplu, poti avea un dosar cu flagrant sau cu acord de recunoastere a vinovatiei, care costa foarte putin.Si poti avea un dosar in care ai nevoie de comisie rogatorie, de expertize, de multe audieri care costa foarte mult. Deci trebuie sa te uiti daca in fiecare dosar se justifica alocarea de resurse.Pe de alta pate, nu trebuie sa invoci masurile asiguratorii, cum a facut dna Kovesi, care doar aparent iti asigura recuperarea prejudiciului. Recuperarea nu e problema DNA, dar nu te justifici in felul acesta. DNA nu e SRL, nu calculezi ca ai cheltuit 8 lei si ai scos 10.Intra in procedura la Inspectia judiciara, apoi in plenul CSM. Dar faptul ca ministrul a exercitat o atributie asa cum a considerat, cu motivarea pe care a considerat-o potrivita, nu cred ca trebuie sa genereze o procedura de acest tip.Discutia aceasta pleaca de la al doilea plan despre care va vorbeam, planul confruntarii politice. Din dorinta de revocare a procurorului sef DNA s-a facut o miza de agenda publica, o miza aproape personala astfel incat s-a ajuns la incercarea de fortare a textului constitutional.Orice act nomativ are o expunere de motive si o ratiune. In cazul procurorilor-sefi formula este: ministrul propune, CSM avizeaza, iar presedintele numeste. Legiuitorul a vrut sa echilibreze formula de numire, sa nu dea abilitate numai guvernului sau numai presedintelui, a introdus si CSM, care este garantul independentei justitiei.Este o echilibrare fireasca pentru ca daca duci toata greutatea intr-o parte, arbitrariul e periculos. Iar pe procedura si simetrie juridica, la fel ii revocam: ministrul propune, CSM avizeaza si presedintele decide revocarea.Ce faci daca propunerea nu e deloc fundamentata? Daca ministrul propune pur si simplu fara niciun motiv, avizul CSM e negativ, iar presedintele sa fie obligat sa revoce? Legea trebuie sa acopere toate situatiile, deci si pe aceasta.Pe legea in vigoare sigur ca presedintele are optiunea sa analizeze legalitatea si oportunitatea.Nu vreau sa ii dau idei. Eu spun doar atat: decretul de revocare nu este in raport cu Parlamentul, deci este un act administrativ emis de o autoritate centrala.O scrisoare catre ministrul Justitiei. Tot un act administrativ.Este posibil. Cand a analizat constitutionalitatea unor texte care vizau modificarea articolele din Legea 303 privind numirea procurorilor sefi si a conducerii ICCJ, CCR a spus ca, intr-adevar, presedintele nu are un drept de veto.Dar a spus-o in contextul unei sesizari de neconstitutionalitate venita inainte de promulgare. Solutia vizeaza deci o propunere de modificare a legii, inca nepromulgata, referitoare la procedura de numire. Trebuie spus caDin punctul meu de vedereDaca nu se doreste ca presedintele sa aiba un drept de optiune, de analiza, atunci il scoti din lege. Dar nu poti sa justifici asa ceva punandu-l pe presedinte cu o competenta prevazuta de lege, sa numeasca sau sa revoce, in situatia de a lua doar act.Da, lucrurile nu se mai leaga, este greu sa fie explicate juridic. Dar pe confruntare politica, daca se doreste atat de mult revocarea dnei Kovesi, indiferent de conditii, forme si situatii, se poate ajunge la situatia in care CCR sa admita un conflict.Din pacate sau din fericire, dupa vreti sa o luati, in ultima vreme jurisprudenta CCR a fost reevaluata. In mod normal nu ar trebuiDaca ne desprindem de contextul actual, putem admite ce a spus si CCR, ca veto-ul presedintelui nu e in Constitutie, e in lege, deci legiuitorul poate avea optiune. E adevarat insa ca ministrul ar capata o putere foarte mare.indiferent cine face propunerea, sau sa primeasca un aviz conform pentru ca este garantul independentei justitiei. CSM face toate promovarile in functie in tara asta, cu exceptia celor de la ICCJ, PICCJ, DNA si DIICOT