Politistul englez din cazul Tandarei: Am trimis camioane de dovezi in Romania! Nu inteleg cum de n-a fost nimeni condamnat

Curtea de Apel Targu Mures a decis luni achitarea celor 24 de inculpati din dosarul Tandarei, carora li se imputa faptul ca au constituit o retea care trimitea copii la cersit in Marea Britanie . Decizia a fost luata in urma intervenirii prescriptiei penale a faptelor, in majoritatea cazurilor.La cazul Tandarei n-au lucrat, insa, numai politisti romani, ci si straini. Iar acestia spun ca e imposibil ca in Romania sa nu fie macar un condamnat pentru infractiunile comise.Spre exemplu, Bernie Gravett - politistul care a condus investigatia in Marea Britanie - a declarat pentru BBC ca a vazut cu ochii lui "camioane de dovezi" care le-au fost trimise autoritatilor romane."Stiu ca dovezile sunt acolo. Le-am vazut cu ochii mei... In Marea Britanie (in acest caz - n.red.) am condamnat 120 de persoane pentru trafic de copii, pentru neglijarea si exploatarea minorului, pentru spalare de bani, frauda si multe alte infractiuni. Iar Romania n-a condamnat nici macar un om", a spus Bernie Gravett.Potrivit Europol, o echipa a lucrat la acest caz, in colaborare cu Politia Metropolitana din Londra si cu Politia Romana inca din 2008. Doar in 2010, 300 de politisti romani si britanici s-au ocupat de caz.Iar rezultatele nu s-au lasat asteptate. Cel putin nu in Marea Britanie. Dupa un singur raid din totalul de 30 efectuate, spre exemplu, 28 de copii cu varste intre 3 si 17 ani au fost pusi sub protectie.La acel moment, oamenii legii din Regatul Unit spuneau ca banii din exploatarea minorilor erau trimisi la Tandarei, unde o serie de persoane ii foloseau pentru a trai in lux.BBC o citeaza in acest context pe Silvia Tabusca, coordonator de program in cadrul European Centre for Legal Education and Research. Aceasta a spus ca acest caz reprezinta un "urias esec" al Justitiei din Romania.