Povestea nespusa a lui Gheorghe Dinca. De ce ucide?

1. Retea de trafic sau lup singuratic?

2. Sunt Alexandra si Luiza primele victime ale lui Dinca?

3. De ce 7 zile nu a fost facuta Cercetare la fata locului (CFL)?

4. Ce si de ce a recunoscut Dinca?

Ziare.

com

A devenit clar ca Dinca este un criminal in serie, adica un criminal care are la activ mai mult de o victima. Deocamdata este certa, pe baza testelor ADN, uciderea Alexandrei si devine din ce in mai probabila uciderea Luizei, ambele recunoscute de Dinca.De aceea Dinca si vorbeste despre fete ca despre prostituate. Este zona lui de delir sexual, in care probabil se considera exact ceea ce nereusind sa fie a derapat psihiatric.Nu exista in istoria criminalisticii un criminal in serie, mai ales unul cu motivatie sexuala, care sa fi actionat altfel decat singur. Nu ma refer desigur la bandele de talhari pentru care crima face parte din jaf sau este o complicatie a jafului.pentru ca motivatiile lor sunt foarte personale.In egala masura ei, pentru ca, pe de-o parte, pun in pericol "marfa", pe de alta parte, atrag anchete si scandaluri, deci strica si treaba, plus ca sunt incontrolabili si imprevizibili.De altfel, nu exista absolut niciun indiciu concret privind existenta unei retele din care Dinca sa faca parte. Sunt doar povesti despre Italia, de unde Dinca nu a fost insa expulzat, deci nu e documentata acolo vreo activitate infractionala, speculatii, compilatii, asocieri, dar nimic, absolut nimic concret. Antena 3 il plaseaza intr-o retea la Bari, unde insa el nu a calcat niciodata. Nu a fost audiat vreun posibil complice.Asta nu inseamna insa ca nu exista retele in zona, nu inseamna ca ele nu sunt in complicitate cu autoritatile si ca ele nu l-au ajutat indirect pe Dinca:pentru ca, dupa cum s-a vazut, nimeni nu s-a mai agitat la inca niste disparitii.Foarte putin probabil, pentru ca. Probabil ca nu rapeste cu intentia de a ucide. Dar in momentul in carese decompenseaza si loveste pana ucide. Dupa care stie exact ce are de facut.Butoiul despre care se vorbeste cu ironie e, de fapt, un soi de cuptor pentru topit metale, pe care, ca mecanic auto, deci persoana cu abilitati tehnice, l-a adaptat sa aiba un tiraj foarte bun.Nu era un crematoriu in care incinerarea sa se produca la temperaturi de peste 1.000 de grade in maximum 2 h.Bijuteriile au ramas intacte pentru ca nu s-a ajuns la temperaturile necesare topirii aurului (1.063 de grade) si argintului (961,8 grade).Incinerarea, artizanala fiind, nu poate fi completa. Au ramas nu doar cenusa, ci si resturi de oase, care tratate cu azot, in proceduri complexe, pot oferi informatia ADN relevanta.Surse din ancheta spun ca intr-adevar avea cantitati mari de vaselina si bitum in curte, acelea despre care spune ca le folosea la incinerari. Sa ne amintim telefoanele primite de ambele familii de linistire, telefoane pentru care s-au folosit cartele, in cazul Alexandra cumparate de la Craiova.Dar pentru a ajunge la o asemenea metoda si eficienta, este nevoie de o activitate infractionala mai consistenta, deciCand a inceput activitatea infractionala si cate victime exista e greu de spus. Surse din ancheta spun caPentru ca nu a avut cine sa o faca. DIICOT si-a adjudecat cazul probabil crezand initial ca e o retea si/sau pentru a acoperi pasivitatea DIICOT Olt in cazul Luizei. Fara experienta in cazuri de omor, dna Hosu, adjuncta aflata atunci la sefia DIICOT, o fi crezut ca va merge repede, mai ales dupa ce Dinca a recunoscut. Dupa care a inteles ca a intrat pe un teritoriu pe care nu-l stapaneste.Eu stiu ca intotdeauna conspiratia e mai credibila decat prostia, darIn campul infractional, unde in mod normal nu se intra decat in combinezon alb, cu manusi si masca, cum vedem de vineri incoace, au intrat cu bocancii toti poftitii si nepoftitii, de la jandarmi la protectia animalelor. Ce s-a distrus nu avem de unde sa stim, dar cert e ca nu au fost observate urme esentiale, precum petele de sange.Ce inseamna CFL s-a vazut cand la Caracal a descins echipa de la Omoruri din Bucuresti, 16 politisti si criminalisti condusi de comisarul sef Florin Enita (cel care a facut CFL si in cazul Colectiv si in multe alte cazuri in 20 de ani de "omoruri"), echipa constituita de comisarul sef Radu Gavris. Si de atunci lucrurile au inceput sa se lege.Intr-o ancheta, daca autorul e cunoscut, este esential ca indiciile din declaratii sa se combine cu ceea ce se gaseste in teren. Dau un exemplu intamplator, fara legatura neaparata cu ancheta aceasta: "I-am pus banda adeziva peste gura", "Unde e banda adeziva si ce culoare are?", "E gri, pe masa in bucatarie". Si anchetatorul se duce si cauta banda adeziva gri pe masa din bucatarie. Daca este acolo, e un punct bifat in filmul infractional. In acest caz discutia putea fi, de exemplu, despre butoaiele cu vaselina.Dar asta presupune multa migala si pricepere din partea anchetatorului. Tot aud persoane care in viata lor nu au reusit nici sa afle de la propriul copil daca a chiulit sau nu de la scoala cum dau sfaturi despre felul in care trebuie anchetat un suspect.Cum sa-i aduci politistul pe care il vrea? I-l aduci, pentru ca interesul tau e sa afli si sa il determini sa colaboreze.Iar politistul in care are el incredere, din cine stie ce motive ale mintii lui contorsionate, poate realiza cu abilitate un transfer de incredere catre restul echipei. Il auzeam pe profesorul Belis care aproape sugera ca ar fi trebuit torturat. Numai bine i-am fi dat motiv sa castige la CEDO, dar dincolo de asta,Iti spune orice ca sa scape de suferinta si apoi retracteaza in fata judecatorului.Solutia este sa te intelegi cu el. Cum spunea un reputat ciminalist,Exista criminali care abia asteapta sa recunoasca, pentru care victimele sunt trofee care ii fac celebri. Nu e cazul lui Dinca.Si isi recunoaste greu esecurile. Personal sunt convinsa ca nu a ucis nicio prostituata autentica, care i-a satisfacut fantezia. Dar probabil ca simtea si nevoia unui alt tip de validari, inccesibile.De aceea, va dura foarte probabil mult pana cand Dinca va ajunge sa recunoasca intreaga activitate infractionala. Dar, repet, asta depinde de maiestria anchetatorului, in niciun caz de duritatea lui. Nu cu bataia a fost convins sa arate al doilea set de fragmente osoase. Pentru un om ca Dinca, care nu mai are mai nimic de pierdut, acesta e un gest de bunvointa fata de anchetatori, nu de captare a bunvointei acestora pe care nu pare a o cauta in mod special.Ramane, de exemplu, de vazut la saparea curtii, daca inainte de incinerare a existat si alt mod de operare si daca el a presupus intr-o faza incipienta ingroparea victimelor. Dupa cum nu cred ca ar trebui abandonata povestea cadavrului aruncat intr-o apa. Ar putea fi o alta vicitma, dupa cum oasele din padure ar putea fi ale altei victime decat Luiza, ceea ce ar duce la un autentic haos procedural.Din pacate, surse judiciare spun caInainte de a parasi functia, fostul sef DIICOT Daniel Horodniceanu era pe cale sa-l dea afara pentru superficialitate si indolenta. Spre exemplu, a ratat o perchezitie pentru ca nu a reusit sa se trezeasca dimineata. Felix Banila a facut ceva criminalistica, dar de liga mica, se pricepe mai mult la capite incendiate.Totodata, bruiajul este ingrozitor inclusiv din directii politice. Avocatul familiei Luizei Melencu este Tonel Pop, avocat oficial al PSD , care apare pe statele de plata ale PSD. Tonel Pop statea pe banca alaturi de Liviu Dragnea la ultimele termene ale procesului Bombonica.Mi-e greu sa cred ca familia Melencu a ajuns la el intamplator din satul lor. Mai degraba cred ca el si-a oferit serviciile, fiind trimis ca sa agite apele in directia vruta. Si omul este o sursa de scandal, ineptii, aiureli si conspirationism. In plus, cred ca are si rolul de a-l tine sub control si observatie pe bunicul Luizei, cel care le striga autoritatilor: "ati facut legi ca sa scoateti infractorii din puscarii si uite unde am ajuns"!DIICOT impinge catre presa pe surse povesti despre retele, ca sa-si justifice competenta asupra unui caz de omucidere, televiziunile amplifica tema ca sa mestece in poveste cat mai mult, iar Alexandru Cumpanasu, din cate inteleg ruda cam de la Adam si Eva cu Alexandra, isi face propriul joc de imagine.Bruiajul acesta, combinat cu o neincredere cronica in autoritati, a generat o inflatie de scenarii in care nimeni nu pare a mai cauta adevarul, ci doar validarea propriilor teze si spaime.