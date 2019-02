Pozitie dura asumata de Inalta Curte: Solicita abrogarea OUG 7, care nu respecta Constitutia

abrogare

Intr-un punct de vedere comun, judecatorii solicita "institutiilor si autoritatilor implicate sa actioneze respectand principiul separatiei puterilor in stat, in limitele constitutionale si legale ale propriilor competente, iar cu privire la actul normativ in discutie, sa ia masuri dea acestuia, in partea care excedeaza reglementarea privind accesul si respectiv promovarea in profesie", conform juridice.ro Acestia condamna modalitatea in care a fost adoptata OUG 7, punand accent pe faptul ca nu a fost justificata urgentarea modificarii Legilor Justitiei si lipsa de consultare cu magistratii. Judecatorii ICCJ adauga ca, in acest fel, se risca independenta magistratilor."Apelarea, in mod repetat, la adoptarea de ordonante de urgenta in domenii de importanta majora pentru societate, care fac obiectul de reglementare a legilor organice, in alte situatii decat cele extraordinare, la care face referire art. 115 alin. 4 din Constitutia Romaniei, si fara motivarea urgentei reglementarii denota, in realitate, o nerespectare a exigentelor constitutionale, inclusiv prin evitarea mecanismului controlului de constitutionalitate specific legilor", au adaugat acestia.Tot marti, 700 de procurori s-au delimitat de doua asociatii de magistrati , Asociatia Magistratilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania, care au participat la discutiile de la Guvern, in cazul OUG 7/2019.