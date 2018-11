Precizari de la Parchetul General si CNSAS dupa ce Iohannis a refuzat cele cinci nominalizari pentru procurorii sefi

Ziare.

Reactia vine ca urmare a cererilor CSM inregistrate in zilele de 7 si 20 septembrie 2018.Astfel, pentru, nascuta la data de 28.07.1967, procuror la D.N.A., s-a emis adeverinta nr. 5430/04.06.2009 cu mentinere in anul 2017 postata pe site-ul institutiei www.cnsas.ro.Anterior, sia precizat ca Adina Florea nu a fost lucrator sau colaborator al Securitatii, asa cum rezulta din Adeverinta nr. 5430 din 4 iunie 2009 a Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii."Pentru doamnele Sterschi Florena Esther, nascuta la data de 09.03.1968, procuror la Parchetul de pe langa I.C.C.J., Hosu Elena Giorgiana, nascuta la data de 11.09.1972, procuror la D.I.I.C.O.T. si Nedelcu Iuliana, nascuta la data de 26.07.1968, procuror la Parchetul de pe langa I.C.C.J., mentionam cain conformitate cu prevederile art. 3 lit. l din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2008 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii.", precizeaza CNSAS.CNSAS mentioneaza ca pentru Nedelcu Iuliana si Sterschi Florena Esther"Pentru doamna Constantin Antonia Eleonora, nascuta la data de 05.04.1975, procuror la Parchetul de pe langa I.C.C.J., institutia noastra nu a demarat procedurile de verificare avandu-se in vedere prevederile art. 2 lit. b din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008", mai precizeaza sursa citata. Este vorba despre faptul ca aceasta avea varsta mai mica de 16 ani in 1989.CSM a anuntat, joi, referitor la numirile de procurori-sefi respinse de presedintele Klaus Iohannis, ca procedura legala a fost respectata, fiind solicitat punctul de vedere al CNSAS, care nu a venit in termenul de 15 zile, astfel incat, in absenta lui, au fost luate in calcul declaratiile pe propria raspundere ale celor nominalizati.Presedintele Klaus Iohannis a respins miercuri numirea Adinei Florea la conducerea DNA. De asemenea, seful statului a respins alte patru numiri pentru functii de conducere in Parchetul ICCJ si la DIICOT. In toate cele cinci cazuri, presedintele a considerat ca nu sunt intrunite conditiile de legalitate."In conformitate cu dispozitiile art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si, avand in vedere considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/2018, Presedintele Romaniei respinge propunerile inaintate de catre ministrul justitiei, intrucat nu sunt indeplinite conditiile de legalitate necesar a fi intrunite, in mod obiectiv, de catre procuror, pentru a fi numit intr-o functie de conducere, respectiv cea prevazuta de art. 54 alin. (2) prin raportare la art. 48 alin. (10) si (12) din Legea nr. 303/2004", explica Presedintia.Propunerile respinse au fost inaintate in octombrie de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Astfel,: Adina Florea, pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie; Florena-Esther Sterschi, pentru functia de procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; Elena Giorgiana Hosu, pentru functia de procuror-sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism; Iuliana Nedelcu, pentru functia de procuror-sef adjunct al Sectiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; Antonia-Eleonora Constantin, pentru functia de procuror-sef al Sectiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Dintre aceste propuneri, doar Adina Florea si Florena-Esther Sterschi au avut, in timp ce Elena Giorgiana Hosu, Iuliana Nedelcu si Antonia-Eleonora Constantin aveau aviz pozitiv, pentru ultimele doua existand unanimitate.Cele doua alineate invocate de presedinte se refera la colaborarea cu serviciile de informatii si la existenta unui interes personal al celor numiti in functii de conducere.