Premierul Orban, despre desfiintarea Sectiei Speciale: Mi se pare o propunere corecta. Ce spune Predoiu

"Analizam propunerea. De principiu mi se pare o propunere corecta si de altfel e si in programul de guvernare, iar angajamentul nostru e transpunere a recomandarilor, pentru ca obiectivul nostru este sa punem capat acestui Mecanism de Cooperare si Verificare (MCV)", a declarat Ludovic Orban, la inceputul sedintei de vineri seara a Guvernului.La randul sau, ministrul Catalin Predoiu a spus ca Sectia Speciala "iese din principiile de functionare" ale Ministerului Public, "prin faptul ca s-a creat o categorie de cetateni care ar putea beneficia de o imunitate de jurisdictie, respectiv procurorii din cadrul SIIJ"."Aceasta Sectie a fost infiintata prin Legea 7/2018 care a modificat legea 304 din 2004. As vrea sa reamintesc contextul in care au fost promovate aceste modificari. Unul plin de tensiune, fara consultare publica, cu o critica foarte clara si severa din partea partenerilor europeni", a spus Catalin Predoiu in sedinta de Guvern.Ministrul Justitiei a atras atentia ca OUG prin care se infiinta SIIJ a fost criticata de forurile europene. Institutiile europene au recomandat Romaniei sa renunte la infiintarea Sectiei Speciale."S-a aratat ca modul de structurare a acestei sectii nu poate sa duca la o buna functionare si combatere a coruptiei. S-a mai aratat ca modalitatea de functionare contravine principiului ierarhic de functionare in Ministerul Public. Toate aceste critici au fost prealabile operationalizarii SIIJ. Ceea ce a urmat dupa a confirmat aceste temeri. Au fost deschise o serie de actiuni unor procurori si judecatori care criticau procesul de modificare a Legilor Justitiei a codurilor penale la acea data", a mai spus ministrul.Desi s-a discutat despre o decizie a Curtii Constitutionale care spune ca SIIJ e constitutionala, Predoiu puncteaza ca CCR s-a pronuntat la compatibilitatea cu Constitutia si nu la partea de functionalitatea Sectiei, "care e in afara jurisdictiei CCR".Amintim ca, in memorandumul prezentat Executivului , Catalin Predoiu a adus in discutie recomandarile forurilor europene in legatura cu Sectia. In concluzii, ministrul Justitiei precizeaza ca solutia este desfiintarea SIIJ.Anterior, memorandumul, care a fost discutat si in sedinta de Guvern din 6 decembrie, prevedea si posibilitatea regandirii modului in care functioneaza Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie.