Presa externa, cu ochii pe Romania. Ce-au facut jurnalistii straini in Teleorman

Germanii de la publicatiascriu ca "partidul da, partidul ia", descriind saracia din Teleorman si subliniind ca, daca s-ar face din nou alegeri, tot PSD ar castiga, in ciuda anului tumultos pe care l-a avut partidul.Potrivit Digi24 , jurnalistii au scris ca PSD este ales doar de oamenii care sunt dependenti de el, cei care lucreaza la stat si patronii unor firme care vor sa obtina contracte cu statul.Intr-un magazin din Rosiorii de Vede (orasul in care s-a nascut Viorica Dancila), un jurnalist german a intrebat cativa oameni ce asteapta de la politicieni, iar raspunsul pe care l-a primit a fost "sa fure mai putin".Un alt jurnalist, de la Deutsche Welle , a reamintit de modificarile pe care le are in program Coalitia de guvernare PSD-ALDE: cele aduse Legilor Justitiei, dar si Codurilor Penale."Noi aici ne intrebam ce-are de ascuns un demnitar sau despre ce poate raporta un lucrator SPP, daca acel demnitar s-a miscat in limitele legale?", a spus jurnalistul Deutsche Welle Robert Schwartz pentru Digi24.Schwartz a subliniat faptul ca presa din Europa Centrala si de Vest vede clar ce se intampla in Romania si ca nu este niciun secret ca "tandemul Dragnea-Tariceanu incearca din rasputeri sa controleze din ce in ce mai mult institutiile statului".El spune ca tocmai din acest motiv nu mai exista o relatie intre Partidul Social Democrat din Germania (SPD) si cel din tara noastra.In Teleorman se mai afla si o echipa de la televiziunea olandeza NOS.In weekend, jurnalistii olandezi au parasit locul de bastina al liderului PSD si au participat la protestul "#VaVedem" din Sibiu.Si Franta e cu ochii pe Romania, Le Monde scriind despre Liviu Dragnea ca e "in corzi cu Bruxelles-ul, care e nelinistit din cauza proiectelor sale de reforma a justitiei".De altfel, si Euronews scrie constant despre tara noastra.