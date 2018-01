Presedintele Bulgariei respinge legea anticoruptie adoptata de Parlament pe motiv ca aceasta face de fapt mai dificila lupta impotriva coruptiei

Ziare.

com

"Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016, citat de Reuters.In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege este inadecvat pentru scopul propus si compromite principiile de baza consacrate in Constitutie si in tratatele internationale la care Bulgaria a aderat.Masurile din lege, aprobate in urma cu doua saptamani, includ crearea unei unitati speciale anticoruptie, menita sa investigheze persoanele care ocupa functii inalte in aparatul de stat, sa verifice bunurile acestora si sa depisteze conflictele de interese.Rumen Radev a luat aceasta decizie la doar o zi dupa ce Bulgaria, tara cea mai saraca din Uniunea Europeana, a preluat timp de sase luni presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Este pentru prima data cand statul balcanic are acest rol, de la aderarea din 1 ianuarie 2007.Bulgaria a inregistrat progrese slabe in privinta combaterii coruptiei si a crimei organizate, iar Comisia Europeana a avertizat in repetate randuri regimul de la Sofia pentru ca nu a anchetat si condamnat oficiali corupti.Conform raportului privind progresele inregistrate de Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei, Sofia a progresat in privinta recomandarilor, dar exista reforme intarziate in lupta impotriva coruptiei. O noua evaluare va avea loc la finalul anului 2018.Potrivit organizatiei Transparency International, Bulgaria este cea mai corupta tara din Uniunea Europeana, urmata de Romania.