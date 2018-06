Presedintele Comisiei de la Venetia, despre atacurile la independenta justitiei: Nu exista o mentalitate democratica. Vor sa schimbe legea pentru ca nu sunt satisfacuti de deciziile justitiei

Cetatenii au dreptul la o judecata dreapta, iar o tara unde justitia nu este independenta este instabila

El a precizat ca in prezent se lucreaza la raspunsul pe sesizarea facuta de presedintele Klaus Iohannis legata de Legile justitiei, care va fi gata la finalul lunii iulie.Gianni Buquicchio a subliniat ca opinia se va referi la statutul judecatorilor si organizarea justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii si spera ca va fi luata in considerare.De la declansarea crizei nu am primit nicio solicitare de la autoritatile romane sau de la APCE de a analiza situatia. Abia in aprilie pesedintele Iohannis ne-a solicitat sa pregatim o opinie. Lucram acum la acest document. Saptamana trecuta, in cadrul sesiunii de la Venetia, am avut un schimb de opinii cu membrii parlamentului de la Bucuresti: dl Iordache, presedintele comisiei juridice din cadrul Camerei Deputatilor si consilierul pe probleme juridice al presedintelui Iohannis.Avand in vedere urgenta situatiei,Opinia se va referi la statutul judecatorilor si organizarea justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii", a declarat presedintele Comisiei de la Venetia intr-un interviu pentru Radio Europa Libera In ceea ce priveste Codurile penale, Gianni Buquicchio a precizat ca ele nu fac obiectul acestei analize.", a afirmat oficialul.Intrebat daca Iohannis ar trebui sa trimita o alta solicitare pentru coduri, Buquicchio a afirmat ca "Este neobisnuit ca un presedinte sa solicite opinia Comisiei de la Venetia. De obicei guvernul, Parlamentul, APCE sau secretarul general al Consiliului Europei sunt institutiile care solicita acest lucru".Presedintele Comisiei de la Venetia a mai spus ca, inainte de aderare a lucrat foarte mult cu tari ca Romania pentru a implementa masuri de intarire a independentei justitiei. Insa, acum, dupa ce a aderat la UE, acestor tari, inclusiv Romaniei, nu pare ca le mai pasa atat de mult de recomandarile Comisiei, spune Buquicchio."Independenta justitiei este o prioritate pentru Comisia de la Venetia de multa vreme. Iar asta, atat in interesul cetatenilor unei tari sau alta, pentru ca acestia au dreptul la o judecata dreapta, dar si din ratiuni economice, caci o tara unde justitia nu este independenta este instabila si investitorii se feresc sa investeasca acolo.Eu cred insa ca sunt si alte motive. Daca ne uitam la Ucraina, Serbia, Macedonia, de exemplu, vedem ca in dorinta de aderare la UE coopereaza foarte bine cu noi. Comisia Europeana si Parlamentul European coopereaza cu noi in procesul de aderare al acestor tari", a spus presedintele Comisiei de la Venetia.Intrebat ce ce crede ca exista o avalansa de atacuri la adresa justitiei in fostele state comuniste, in Estul Europei, mai ales, Buquicchio a precizat ca "Sunt interese politice. Cred ca este si o chestiune de mentalitate. Sunt alegeri, si castigatori vor sa ia totul.""Deci in aceste tari nu exista inca o mentalitate democratica, aceasta idee a alternantei la putere: azi sunt eu, maine esti tu, si ar trebui sa facem totul pentru binele oamenilor si societatii.Sa speram ca acesta mentalitate se va schimba. Europa are nevoie de acest lucru. UE are multe provocari de la migratie la justitie si lipsa de solidaritate. Trebuie sa stam impreuna si sa nu distrugem ce am construit in 60 de ani", a conchis presedintele Comisiei de la Venetia.Amintim ca, in 2 mai, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa trimita pachetul de legi ale justitiei la CCR si sa sesizeze Comisia de la Venetia "Am decis sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Comisia de la Venetia. De aceea, fac apel la CCR de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european", a spus Iohannis.Doua zile mai tarziu, Comisia de la Venetia a anuntat ca a inregistrat solicitarea adresata de presedintele Klaus Iohannis prin care seful statului cere un punct de vedere forului european pe marginea pachetului Legilor Justitiei adoptate de Parlamentul Romaniei."Comisia de la Venetia a inregistrat dosarul cu privire la modificarea Legilor Justitiei din Romania, cu nr 924/2018 - Romania - Draft Legislation on the Judiciary, si a anuntat primirea solicitarilor din partea APCE si a presedintelui Iohannis", se arata intr-un mesaj al Comisiei.Vineri, consilierul de stat in cadrul Departamentului de Reforma Institutionala si Constitutionala de la Cotroceni Bogdan Dima si vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache au avut o discutie cu membrii Comisiei de la Venetia , privind modificarile care s-au facut la Legile Justitiei.Surse consultate de Ziare.com, au declarat ca raportul intermediar al Comisiei de la Venetia in privinta legilor justitiei din Romania va fi foarte critic in privinta modificarilor pe care PSD-ALDE vor sa le impuna.