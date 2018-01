Prim-procuror, despre modificarile Legilor Justitei: Multi colegi se gandesc sa se pensioneze

Ziare.

"Modificarile legislative preconizate descurajeaza auditorii de a deveni procurori. In urma cu doi ani aveam sapte auditori care intentionau sa devina procurori colegi cu noi, anul trecut am avut numai doi. De asemenea, multi dintre procurorii care au peste 20 de ani de vechime din cadrul unitatii noastre se gandesc sa se pensioneze tocmai din cauza acestor schimbari.Daca modificarile la asa-numitele Legi ale Justitiei vor intra in vigoare, este foarte probabil ca procurorii de la unitatea noastra sa migreze, in conditiile in care si asa avem o schema redusa de personal si cele mai multe dosare de solutionat, de ordinul zecilor de mii. Aceste modificari ne vor determina sa ne reasezam, sa ne reorganizam intreaga activitate", a afirmat Palaghia in cadrul unei conferinte de presa.Potrivit statisticilor pe anul trecut, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a ocupat locul intai la nivel national la dosare solutionate, cu un numar de 12.559 de astfel de cauze.Prim-procurorul a mai spus ca nu crede ca cei care au conceput modificarile s-au gandit la modul in care va fi afectata activitatea sa si a colegilor sai."Noi suntem direct expusi din pricina acestor schimbari, iar persoanele care au conceput acele modificari nu cred ca au avut in vedere, de exemplu, ce se va petrece in cazul infractiunilor legate de siguranta persoanei sau cum ne vor afecta noua activitatea", a mai spus Palaghia.Zilele trecute, CCR a dat prima decizie privind neconstitutionalitatea unor articole din cele trei legi ale Justitiei, la sesizarea ICCJ si a PNL, urmand ca in perioada urmatoare sa decida si cu privire la celelalte sesizari depuse.Modificarea legilor Justitiei a starnit ingrijorare la Bruxelles. Presedintele Klaus Iohannis va discuta saptamana viitoare cu presedintele CE Jean Claude Juncker pe aceasta tema.