Prima declaratie a sefului DIICOT, dupa ce Orban i-a acuzat pe Dancila si Dragnea de inalta tradare si a sesizat Parchetul General

"Deocamdata noi nu avem inregistrat nimic, e posibil sa ajunga in cursul zilei de maine plangerea. Ce stiu eu, am citit in presa, pana la acest moment. Prima chestiune pe care o vom verifica este competenta (...), vom vedea daca plangerea intruneste toate elementele de fapt solicitate de Codul de procedura penala", a afirmat Horodniceanu, intr-o interventie la Antena 3.El a spus ca nu vrea sa se antepronunte si ca trebuie vazut daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii."Nu am comunicat cu procurorul general, acesta nu este in tara, cu siguranta voi comunica cu dumnealui in zilele urmatoare. Daca plangerea contine acele elemente care sunt transpuse in media, si discutam de infractiunea de inalta tradare, este in competenta DIICOT", a mai spus Horodniceanu.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iasi, ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei" o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea.Liderul liberal a precizat ca aceste fapte sunt legate de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostinta opiniei publice si tot ce s-a intamplat dupa" adoptarea de catre Guvern a memorandumului privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim."Aceasta sesizare e depusa de mine, Ludovic Orban, in calitate de cetatean al Romaniei, si am facut acest demers pentru ca l-am considerat o obligatie morala fata de mine. Nu am inchis niciodata ochii, nu am sa tac, sa fiu pasiv cand am sa vad lucruri grave care afecteaza interesele generale ale Romaniei.Ceea ce se intampla in Romania si in alte tari risca sa puna in pericol interesele fundamentale ale Romaniei, puse pe taraba de talcioc de Dragnea si acolitii sai, risca sa distruga orice credibilitate a Romaniei pe plan extern, risca sa dinamiteze punti care au fost construite in zeci de ani. (...) Am considerat necesar ca cineva sa cerceteze aceste fapte. Eu nu am calitatea, nu sunt eu procuror", a afirmat Orban.