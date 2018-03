Prima misiune de evaluare MCV din 2018: Discutii despre stadiul celor 12 recomandari si despre modificarea Codurilor penale

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi dupa-amiaza, de catre reprezentantii Ministerului Justitiei, de miercuri pana vineri se desfasoara prima misiune de evaluare din cadrul MCV din anul 2018.In prima intalnire de la sediul Ministerului Justitiei s-a abordat, cu accent pe tematici cunoscute, precum procesul de punere in acord a Legilor Justitiei cu deciziile Curtii Constitutionale,si organismelor aferente,De asemenea, au fost punctate progresele inregistrate cu privire la o serie de recomandari, recunoscute deja la nivelul Comisiei, in special cele privind activitatea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si sistemul PREVENT."Apreciem deschiderea catre dialog constructiv si cooperare pe care atat membrii delegatiei de evaluare, cat si reprezentantii de cel mai inalt rang de la nivelul Comisiei Europene au demonstrat-o si va asigur de aceeasi deschidere catre dialog din partea Ministerului Justitiei si Guvernului Romaniei. Mi-as dori ca MCV-ul sa se limiteze la domeniul sau de aplicare si la obiectivele pentru care a fost instituit, fara a fi exportat in alte categorii de mecanisme. Obiectivul nostru si al Programului de guvernare ramane ridicarea MCV anterior preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene", a declarat ministrul Justitiei, Todorel Toader, citat in comunicatul de presa.Ulterior, tot la sediul Ministerului Justitiei, a avut loc o reuniune interinstitutionala privindDiscutiile s-au axat, in special, pe, fiind subliniata "importanta unui proces incluziv de consultare a tuturor factorilor interesati"."Ministerul Justitiei a inaintat Guvernului, care a si aprobat pe parcursul anului 2017, doua proiecte de lege pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, precum si a altor dispozitii din domeniul penal, care se afla la Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei. Un proiect are in vedere transpunerea unor directive ale Uniunii Europene, fiind esentiala adoptarea acestuia de catre Parlament, in regim de urgenta, pentru a evita o procedura de infringement. Celalalt proiect priveste punerea in acord a Codului penal si a Codului de procedura penala cu deciziile Curtii Constitutionale", a mai aratat ministrul Justitiei.Potrivit documentului, directivele care fac obiectul transpunerii sunt: Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014 si Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 65 din 11 martie 2016.Sursa citata precizeaza ca reprezentantii sistemului judiciar au prezentat demersurile institutionale efectuate cu privire la cele doua proiecte."Totodata, acestia si-au exprimat preocuparea referitoare la o serie de propuneri vehiculate in spatiul public, in acelasi timp cu disponibilitatea de a participa constructiv la dezbaterile din forul legislativ", se mai arata in comunicat.Reprezentand Parlamentul, Eugen Nicolicea a reiterat deschiderea spre dialog cu reprezentantii sistemului judiciar in cadrul procesului de modificare a celor doua coduri.Delegatia misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV a fost condusa de Julien Mousnier, Seful Unitatii Cetateni si Securitate din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene.