Asociatiile magistratilor resping "solutiile" anuntate de Toader: Nemultumirile noastre nu pot fi satisfacute cu promisiuni de salon

Acestia spun ca nemultumirile lor "nu pot fi satisfacute cu promisiuni de salon".care putea avea destinatari exclusiv "pe persoana fizica", din randul judecatorilor doritori sa aspire la o functie de conducere "de rang inalt" in parchete", sustin intr-un comunicat remismarti Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie".Asociatiile de magistrati critica si modul in care discutiile de la Guvern au fost gestionate de catre Consiliul Superior al Magistraturii si spun ca la intalnire nu au fost invitati presedintele ICCJ si procurorul general."Modalitatea in care aceste "discutii" au fost gestionate de Consiliul Superior al Magistraturii dovedeste, inca o data, ca este justificata solicitarea corpului profesional de respectare a competentelor si a rolului fiecarei Sectii a CSM si de implicare a plenului in toate deciziile ce privesc intregul sistem judiciar, conform Constitutiei, redobandirea imediata de Consiliul Superior al Magistraturii a caracterului veritabil de organism colegial si sistarea emiterii unor comunicate de presa de presedintele CSM sau de grupuri de membri, de natura a facilita preluarea mesajului de o parte a mass-media ca provenind de la institutia insasi.Subliniem ca,A fost prezent, in schimb, procurorul-sef al Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din justitie, probabil in virtutea calitatii conferite de OUG 7/2019 de ultim "procuror ierarhic superior"", se arata in comunicat.Asociatiile de magistrati enumera si alte aspecte de esenta care, afirma acestea, se pot dovedi nocive pentru independenta justitiei, "asupra carora nici verbal, din relatarea rezultatelor "discutiilor", nu s-a ajuns la un consens intre participanti":fara garantii reale si eficiente in caz de nerespectare.Asta in timp ce adunarile generale s-au pronuntat cu privire la solicitarea de a se initia procedurile legislative, de catre titularii in drept (inclusiv Guvernul Romaniei), in vederea modificarii Legii nr. 90/2001 pentru conditionarea expresa si imperativa a dreptului Guvernului de a legifera prin ordonante de urgenta in domeniul legilor justitiei si al legislatiei penale de acel termen rezonabil., nu doar reglarea gravitarii sale in afara orbitei sistemului judiciar traditional, care a presupus competente partajate si respectarea principiului limitarilor si al echilibrelor ("checks and balances").Infiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati presupune o competenta exclusiva care nu mai exista in cazul niciunei categorii socio-profesionale, fara nicio garantie procedurala in cazul in care chiar membrii Sectiei speciale s-ar afla in situatia de a fi investigati pentru vreo infractiune, astfel incat sa se evite crearea unei imunitati penale de facto.(vacantarea functiei putand fi generata de deces, boala sau demisie etc.), este indoielnica, in conditiile in care, spre exemplu, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, dna Lia Savonea, isi conserva functia de conducere la Curtea de Apel Bucuresti, determinand un lant de delegari in functiile de conducere de mai bine de doi ani (un vicepresedinte este delegat presedintele instantei, un presedinte de sectie este delegat vicepresedinte, alti doi judecatori sunt delegati presedinti la sectiile de contencios administrativ de la care provine cel din urma).De asemenea, CSM, prin presedintele sau, nu a considerat ca ar exista vreo problema de aceeasi natura cu privire la intinderea nejustificata a provizoratului functiei in cazul in care conducerea Inspectiei Judiciare a ajuns, tot printr-o ordonanta de urgenta (OUG nr. 77/2018), sa fie exercitata de persoane carora le expirase mandatul, printr-un interimat ope legis, care excludea decizia CSM si nu avea niciun termen limita previzibil.prin intarirea competentelor inspectorului-sef, omisiunea CSM de a dezbate raportul de activitate al conducerii Inspectiei Judiciare pentru anul 2016, conjugata cu intarzierea in ocuparea prin concurs a functiilor de conducere din cadrul aceleiasi institutii, ce a culminat cu interventia legislativa printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului, fara posibilitatea CSM de a decide asupra delegarii.Surprinzator, seful Inspectiei Judiciare - dl. judecator Lucian Netejoru - a fost prezent fara niciun impediment la discutiile de la Guvern, dupa mai bine de 5 luni de "provizorat in functie" acordat prin O.U.G. nr. 77/2018., desi erau necesare pentru a motiva de ce se revine asupra solutiei legislative adoptate de Parlamentul Romaniei chiar in anul 2018, avand la baza chiar lipsa de claritate a notiunii in cauza.Necesitatea amanarii sau a modificarii unor dispozitii referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, concursul de admitere in magistratura, formarea initiala a auditorilor de justitie, stagiul judecatorilor si procurorilor, examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor, concursul de promovare in functii de executie si de numire in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor sau concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost aparent insusita de conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, care a avut un mandat expres din partea organismului colegial pentru a solicita abrogarea ordonantei, cu exceptia unor dispozitii vizand admiterea la INM si promovarea la ICCJ.FJR a semnalat de-a lungul ultimilor doi ani ca, prin concentrarea modificarilor legislative asupra bulversarii sistemului de acces si promovare in profesie, fara studii de impact, exista riscul unui colaps, in conditiile supraincarcarii activitatii instantelor, care determina eforturi suplimentare pentru realizarea unui act de justitie de calitate.Or, modificarile intervenite prin O.U.G. nr. 7/2019 au vizat o reparatie provizorie, doar pentru anul 2019, a acestei situatii".In final,I.O.