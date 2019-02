Prima reactie de la Comisia Europeana, dupa ce Adina Florea i-a facut dosar lui Timmermans: Romania nu are jurisdictie asupra oficialilor europeni (Video)

va reamintesc ca ne-am exprimat o mare ingrijorare legata de starea statului de drept din Romania,

Comisia arata ca a aflat din presa despre o ancheta pe care autoritatile romane ar desfasura-o contra unor oficiali europeni, "pentru ca si-au facut treaba"."Am aflat din presa despre o ancheta penala desfasurata de autoritatile romane, contra unor oficiali europeni, pentru ca si-au facut treaba.Desi nu comentam o procedura juridica nationala, le reamintim totusi autoritatilor romane ca toti oficialii Comisiei Europene se afla sub jurisdcitia Curtii de Justitie a Uniunii Europene, iar autoritatile nationale nu au nicio jurisdictie.Toti oficialii europeni sunt acoperiti de protocolul privind imunitatile si privilegiile, atasat Tratatului Uniunii Europene, agreat de toate statele membre, inclusiv de Romania.In plus,chiar in cursul zilei de ieri", a declarat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.Cei de la Luju.ro, site apropiat PSD-ALDE, au depus o plangere penala care ii vizeaza pe Frans Timmermans, comisarul european pe Justitie - Vera Jourova, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania - Angela Cristea si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. De asemenea, plangerea ii vizeaza si pe cei care au tehnoredactat ultimul raport MCV, cel din 13 noiembrie 2018.Ancheta deschisa ca urmare a plangerii Luju vizeaza acuzatii de grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals intelectual si comunicare de informatii false.Dosarul a fost inregistrat personal de Adina Florea, cea care a ajuns procuror-sef adjunct al Sectiei de anchetare a magistratilor dupa ce Toader a propus-o de trei ori consecutiv sa preia conducerea DNA, dar Iohannis a refuzat numirea.Ministrul Justitiei Tudorel Toader este cel care a confirmat, joi, indirect faptul ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, este vizat de un dosar penal in Romania. Intrebat de jurnalisti daca a comunicat in vreun fel cu Timmermans pe acest subiect, Toader a raspuns scurt: "Nu comentez dosare in curs".