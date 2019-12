Primarul din Floresti a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru coruptie

Ziare.

Magistratii din Cluj-Napoca au dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de incercare de 5 ani si 6 luni, noteaza Transilvania Reporter "Este un dosar politic si acum sunt convins de asta. Este un dosar mizerabil, sunt siderat de sentinta. Ce era sa fac? Sa las Florestiul sub zapada? In ianuarie 2013 nu era votat bugetul. Cei de la Achizitii mi-au spus ca putem solicita deszapezire pe OUG 34/2006. Era o situatie de urgenta, se puteau pierde vieti omenesti. Asteptam motivarea, sunt curios sa o vad, apoi atacam sentinta", a declarat Horia Sulea pentru clujust.ro.Sulea a fost trimis in judecata in 2018 pentru trei infractiuni de abuz in serviciu. El a fost acuzat ca in perioada decembrie 2012 - martie 2013, in calitatea sa de primar si ordonator principal de credite, si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu referitoare la atribuirea si plata serviciilor de deszapezire a localitatii Floresti, prin efectuarea unor plati nelegale in cuantum total de 123.516,4 de lei.El a mai fost acuzat ca in perioada iulie 2012 - noiembrie 2012 ar mai fi efectuat plati nelegale si pentru serviciile de curatenie stradala a localitatii, in cuantum de 54.126 de lei si ca in perioada februarie 2013 - decembrie 2013, in calitatea sa de primar, Sulea si-ar fi indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu referitoare la atribuirea si plata serviciilor de curatenie stradala a localitatii Floresti, prin efectuarea unor plati nelegale, in cuantum total de 98.883,7 de lei.