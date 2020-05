Primii pasi spre reluarea activitatii de justitie in contextul pandemiei - opinie Deloitte

Situatia Justitiei pe perioada starii de urgenta - practica neunitara la nivelul tarii

Primele masuri pentru reluarea activitatii de judecata

Activitatea de judecata dupa starea de urgenta

Cu toate acestea, instantele nu vor putea reveni la activitatea de dinainte de luna martie, astfel incat magistratii, avocatii si partile implicate trebuie sa se adapteze la o noua realitate.Activitatea instantelor de judecata a fost semnificativ redusa incepand cu 16 martie 2020, ca urmare a instituirii starii de urgenta.Potrivit decretelor prezidentiale nr. 195/2020 si nr. 240/2020, judecarea altor procese civile decat cele de urgenta deosebita a fost suspendata.Lista cauzelor de urgenta deosebita nu a fost insa stabilita prin decrete, aceasta sarcina revenind structurilor de conducere din cadrul fiecarei Curti de Apel din Romania, in timp ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avut competenta doar de a da indrumari neobligatorii.Pentru acest motiv, pe teritoriul tarii a existat o practica neunitara cu privire la tipurile de cauze care au fost judecate pe perioada starii de urgenta.Spre exemplu, desi incuviintarea executarilor silite se judeca fara prezenta partilor, numai opt curti de apel (printre care si Cluj-Napoca) au judecat neconditionat astfel de cereri de la inceputul starii de urgenta, in timp ce alte cinci curti de apel (spre exemplu, Iasi) nu le-au solutionat, iar doua curti (inclusiv Bucuresti) le-au solutionat initial doar conditionat.Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) este singura instanta care a publicat o statistica privind numarul de cauze judecate in primul ciclu al starii de urgenta (perioada 16 martie - 16 aprilie 2020). In total, au fost rulate 2.550 de dosare, 655 au fost solutionate, iar 1.586 au fost suspendate sau amanate.La finalul lunii aprilie 2020 au fost anuntati primii pasi spre reluarea judecarii cauzelor afectate de starea de urgenta: CSM si ICCJ au extins listele cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta.Cu toate ca hotararea CSM nu are caracter obligatoriu pentru instante, aceasta a fost transpusa pana in prezent de majoritatea curtilor de apel din tara, ce incep sa judece cauze din materia insolventei, achizitiilor publice sau dreptului muncii.De asemenea, in prezent se judeca la nivelul intregii tari cererile de incuviintare a executarilor silite.Potrivit informatiilor publice, starea de urgenta va fi inlocuita dupa data de 15 mai cu starea de alerta, care este declarata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cu acordul prim-ministrului.Dupa incetarea valabilitatii decretelor privind starea de urgenta, toate cauzele suspendate ar trebui reluate din oficiu siEste previzibila astfel o supraincarcare a activitatii instantelor, care nu este compatibila cu masurile de distantare sociala care se impun in continuare.In aceste conditii, va fi nevoie de reguli clar stabilite fie prin actele de instituire a starii de alerta, fie de catre structurile de conducere din cadrul instantelor. Si pe durata starii de alerta pot fi luate orice masuri necesare pentru inlaturarea situatiei care a impus-o.Cu toate acestea, exercitiul drepturilor si libertatilor fundamentale (care include si accesul la justitie) poate fi restrans numai prin lege. De aceea,Ministerul Justitiei a publicat la inceputul lunii mai un document de politica publica prin care recomanda fiecarei institutii din sistemul judiciar intocmirea unui plan de reluare graduala a activitatii, care sa includa masuri cu accent pe distantarea sociala.De asemenea, conducerea ICCJ a anuntat ca instanta suprema isi va desfasura activitatea in regim normal si in luna iulie, cand magistratii ar fi trebuit sa intre in concediu, pentru a recupera perioada in care procesele au fost suspendate ca urmare a instituirii starii de urgenta.Potrivit unui comunicat CSM, la nivelul tuturor instantelor, vacanta judecatoreasca va fi anul acesta, de principiu, doar in luna august.In acest sens a fost adoptata o hotarare a CSM care permite sectiei de judecatori ca, in situatii exceptionale, sa modifice durata vacantei judecatoresti si tipul de cauze care se judeca pe parcursul acesteia.Se prefigureaza o perioada de tranzitie in care vor putea fi avute in vedere si alte masuri, precumcare sa fie judecate pana in vacanta judecatoreasca din vara, respectiv amanarea pentru toamna a cauzelor care nu sunt urgente.Toate aceste masuri vor conduce la o noua realitate in ceea ce priveste modalitatea de desfasurarea a activitatii de justitie, iar consecinta lor naturala va fi lungirea duratei de solutionare a cauzelor.