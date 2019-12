Primul procuror trimis in judecata de Sectia Speciala a fost achitat definitiv de Instanta suprema

Ziare.

com

Completul de cinci magistrati a respins apelul SIIJ si a mentinut decizia de achitare data in iunie 2019 de un complet de trei judecatori de la Instanta suprema.Eugen Stoina a fost achitat in baza art. 396 alin. 5 rap. la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, care prevede: "fapta nu este prevazuta de legea penala".Acesta este primul dosar instrumentat de SIIJ, trimis in instanta in noiembrie 2018.Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie sustineau ca, la data de 11 ianuarie 2018, aflandu-se in Bucuresti la volanul unui autoturism, Eugen Stoina, pe fondul nepastrarii distantei intre autovehicule, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul care se afla oprit, in coloana, la semafor.Accidentul a generat tamponarea in lant a inca doua autoturisme, oprite in coloana la semafor, precum si vatamarea corporala a procurorului.La locul accidentului s-au deplasat politisti de la Brigada Rutiera, precum si un echipaj SMURD, care a hotarat transportarea lui Eugen Stoina la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale."Din probele administrate de procurori reiese ca inculpatul ar fi parasit unitatea medicala fara a avea avizul medicului de garda. Ulterior, inculpatul a fost cautat de organele de Politie Rutiera, reusindu-se contactarea telefonica a acestuia, (...) cu solicitarea de a se prezenta la sediul Brigazii Rutiere.Inculpatul s-a prezentat la sediul Politiei Rutiere, unde a fost testat cu aparatul alcooltest. Ulterior, inculpatul a fost condus apoi la o unitate medicala, unde i-au fost recoltate probe de sange, stabilindu-se ca acesta consumase bauturi alcoolice", preciza Parchetul.