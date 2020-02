Procurorii cer desfiintarea SS dupa ce doi membri CSM au fost audiati: Se procedeaza ca in cazul Laurei Kovesi

Ziare.

com

Procurorii contesta modul in care s-a procedat in aceste cazuri, aratand ca SS nu face altceva decat sa para ca pune presiune pe CSM intr-o perioada extrem de delicata, cand se fac numirile conducerilor institutiilor din justitie."Perioada de timp pe care o traversam este marcata de procedurile aferente desfasurarii numirilor in functii de conducere a procurorilor de rang inalt, Sectia pentru procurori emitand in data de 11.02.2020 un aviz pentru propunerile de numire in functiile de Procuror General al Romaniei si Procuror Sef DNA, respectiv DIICOT. In acest context, in mass media au aparut informatii potrivit carora doi membri ai Sectiei pentru procurori au fost citati in dosare aflate pe rolul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, in datele de 17 si, respectiv, 19 februarie 2020, fapt confirmat, ulterior, printr-un comunicat de presa, unul dintre aceste dosare avand ca punct de pornire o plangere a site-ului luju.ro.Avand in vedere ca in ceea ce priveste Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie exista un proiect de lege vizand desfiintarea sa, precum si cauze pe rolul CJUE care vizeaza acelasi obiectiv, si dat fiind intervalul temporar recent de pregnanta inactivitate a SIIJ, AMASP isi exprima public consternarea fata de caracterul inadecvat al acestui demers procedural, de natura a genera suspiciuni de presiune asupra membrilor CSM, raportat la citarea acestora in dosare care au fost inregistrate in anul 2018", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Procurorii arata ca acelasi mod de operare a fost aplicat si anul trecut, cand Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare cu doar o zi inainte sa fie audiata in Parlamentul European."Pe langa informatiile aparute in presa in faza de urmarire penala, nepublica conform legii, potrivit unui tipar deja arhicunoscut in ceea ce priveste dosarele instrumentate de SIIJ, fara a se decela vreo urgenta procedurala in administrarea mijlocului de proba constand in audierea celor doi procurori membri CSM, AMASP invedereaza opiniei publice ca aceasta modalitate de instrumentare a cauzelor a fost demarata si patentata odata cu dosarul penal in care d-na Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare cu o zi inainte de audierile ce urmau a avea loc in Parlamentul European pentru functia de procuror sef european.Atunci, ca si in prezent, in loc sa gestioneze desfasurarea urmarii penale in dosare cu mare impact mediatic de o maniera impartiala, echidistanta, pe care o impune de altfel insasi legea, SIIJ a preferat o abordare susceptibila cel putin sa genereze acuzatii publice de presiune a factorului politic, prin intermediari, in procedura de numire a procurorilor de rang inalt, ceea ce se constituie intr-un motiv suplimentar de natura a pleda pentru desfiintarea sa", se mai arata in comunicat.Procurorii Nicolae Solomon si Florin Deac, ambii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, au fost citati luni in calitate de martori la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala, in anchete deschise de Adina Florea.La iesire, Solomon a spus ca a fost citat in cazul unei plangeri facute de publicatia "Lumea Justitiei" si ca nu stie nimic despre anchetele care ar fi fost deschise impotriva sa. Dosarul in care a fost audiat acum este in urma unui denunt facut impotriva Sectiei pentru procurori a CSM, pe motiv ca a inchis un dosar disciplinar al fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi. Decizia sectiei CSM a ramas definitiva la Inalta Curte.Si CSM a reactionat, anuntand ca va sesiza Comisia Europeana pentru a aduce la cunostinta modul si contextul in care s-a facut citarea celor doi membri ai sai.A.S.