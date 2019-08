Procurorii desfiinteaza nominalizarea Danei Girbovan pentru functia de Ministru al Justitiei

Ziare.

com

"Dupa Gheorghe Stan si Cristian Deliorga, Dana Garbovan ne arata cum se construieste o cariera de succes din functia de magistrat. Redam mai jos cateva din puzderia de cugetari 'obiective', 'dezinteresate', 'fara iz politic' ale acesteia:1. GRECO 'ignora cu buna stiinta lucruri evidente, nu face altceva decat sa dovedeasca, o data in plus, subiectivismul si/sau superficialitatea expertilor (...) in redactarea acestor rapoarte.'2. 'Propunerea Presedintelui Klaus Iohannis de a include problema justitiei intr-unpe care sa-l semneze toate partidele, este pur si simplu demagogie si folosirea - pentru a cata oara? - a subiectului justitiei in scop electoral si populist'.3. Ambasadele si reprezentantii Uniunii Europene, 'cu totii au aplaudatfacute cu pretul prejudicierii independentei justitiei, prin intruziunea SRI-ului in actul de justitie...' asta desi nu e lamurit inca de comisiile de specialitate din parlament 'in ce a constat, in concret, implicarea lucratorilor SRI in dosarele penale...'.4. 'Aceste cuvinte ale Papei Francisc sunt mai actuale ca oricand in Romania de azi, in care romanii au votat la referendum ca o categorie de oameni sa fie exclusi de la iertare in mod absolut, anuland astfel invatatura de baza a crestinismului. ', 'Cand presa vremii si intelectualii de mucava aduceau osanale ideologiei socialiste, laudand marile realizari ale comunismului, o mana de episcopi si preoti au avut curajul sa critice, fie prin predici, fie prin scrisori pastorale, comunismul ca ideologie anti-umana. (...) Greco-catolic sau nu, exemplul episcopilor martiri greco-catolici este un model de curaj si eroism de a sta drept si, indiferent de opinia majoritatii, a rosti adevarul cu orice pret.'5. 'Numarul mare de dosare ce vizau magistrati, instrumentate de DNA, coroborat cu faptul ca o parte insemnata din aceste dosare au fost deschise din oficiu, precum si cu durata indelungata a urmaririi penale, prezinta suficiente elemente pentru a conclude ca aceste dosare au reprezentat, intr-adevar, o presiune pusa pe magistrati.'Unii probabil s-ar putea intreba daca propunerea pentru functia de ministru al justitiei chiar considera ca organizatiile internationale sunt superficiale si ar trebui ignorate, daca te poti adresa presedintelui republicii cu termeni precum 'demagog' si 'populist', daca cetatenii pot fi impartiti in buni si rai crestini in functie de cum au votat la referendum cu privire la amnistierea/gratierea faptelor de coruptie, daca poti sa iesi cu informatii nedocumentate despre numarul de dosare vizandu-i pe magistrati si modul de constituire a acestora fara sa iti ceri scuze dupa ce afirmatiile tale au fost infirmate sau daca poti utiliza cu titlu de adevar diferite teorii ale conspiratiei?Ar putea sa apara si intrebarea legitima cu privire la cine sunt martirii zilelor noastre din magistratura si din Parlamentul Romaniei, din sfera politica, detinatorii adevarului, care stau drepti cu orice pret, in ciuda opiniei majoritatii populatiei, in ciuda presei vremii si a intelectualilor de mucava?Numirea doamnei judecator Dana Garbovan in functia politica de ministru al justitiei e meritata si lamuritoare asupra zbaterilor acesteia de ceva vreme incoace. Pierderea mare este pentru UNJR care va ramane astfel fara membri", arata asociatia procurorilor.