Procurorii investigheaza cum a cheltuit PSD banii primiti de la buget: Direct vizat, Mircea Draghici vrea sa fie sef la AEP

Mai exact, procurorii DNA au cerut in acest scop documente de la Autoritatea Electorala Permanenta. Informatia a fost publicata, pe baza unor surse judiciare, de jurnalistii de la g4media.ro si a fost confirmata, tot de surse din AEP pentruIn dosarul 21/P/2019, procurorii anticoruptie au decis in data de 8 februarie sa inceapa urmarirea penala "sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 10 lit. C din legea 78/2000", motiv pentru care au cerut de la AEP "fotocopii certificate in conformitate cu originalul", din care sa reiasa modul in care au fost stabilite si repartizate subventiile acordate PSD in 2017, virarea sumelor respective de bani, precum si rapoartele de control privind modul in care PSD a utilizat subventiile primite in anii 2017 si 2018.Anul trecut, Newsweek a publicat un articol despre modul in care trezorierul PSD, Mircea Draghici, ar fi directionat banii primiti legal de partid catre o firma care are legaturi cu sotia sa, insa Draghici a negat categoric acuzatiile.In plus, Newsweek a publicat in decembrie 2018 o ampla ancheta cu privire la sumele pe care PSD le-ar fi dat unor jurnalisti, analisti si sociologi apropiati partidului, sume provenite din subventiile primite de la buget.Printre numele sonore aflate pe lista publicata de Newsweek cu oameni din presa care au primit bani de la PSD apar si Razvan Savaliuc si Adina Anghelescu de la Luju.ro, cu suma de 308.216 lei primita prin firma Jurindex Media SRL.Reamintim ca Luju.ro a facut mai multe sesizari la Inspectia Judiciara in urma carora au fost sanctionati diversi magistrati neconvenabili PSD si tot Luju.ro a facut sesizarea in urma careia sectia speciala de investigare a magistratilor i-a deschis dosar penal prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, si comisarului european pentru Justitie, Vera Jourova.De asemenea, dupa ce a fost respins de presedinte pentru functia de ministru al Transporturilor, Mircea Draghici este in carti pentru a ocupa chiar functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente, dupa demisia lui Daniel Barbu.Daca va fi votat de majoritatea parlamentara PSD-ALDE sustinuta de UDMR, fostul trezorier al PSD se va ocupa atat de finantarea partidelor, cat si de supravegherea alegerilor din acest an si din 2020.