Procurorul din Caracal si trei politisti, pusi sub invinuire pentru abuz in serviciu (surse)

Aceeasi masura va fi luata si fata de trei politisti, conform unor surse judiciare citate de Mediafax Conform surselor citate, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) va incepe actiunea saptamana viitoare, iar procurorul si cei trei politisti vor fi citati ca suspecti in dosarul privind maniera in care au intervenit autoritatile in cazul Alexandrei Macesanu.Procurorul Cristian Ovidiu Popescu este cel care nu ar fi permis agentilor de politie sa incalce mandatul de perchezitie si sa descinda in casa lui Gheorghe Dinca inainte de ora 06:00. La inceputul lunii august, Popescu a fost suspendat din functieVineri, dosarul de abuz in serviciu privind modul de actiune a structurilor MAI in cazul disparitiei fetei a fost declinat catre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) .