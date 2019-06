Procurorul general al SUA: Sub Birchall, speram ca Romania va reveni asupra schimbarilor recente care ameninta lupta anticoruptie

Ziare.

"Romania este unul dintre cei mai puternici parteneri ai nostri in lupta impotriva infractiunilor transfrontaliere. Cu ajutorul Romaniei, am putut investiga si extrada membri ai gruparilor de crima organizata implicati in actiuni globale de fraude pe internet, iar Romania ofera o asistenta esentiala DEA in operatiunile anti-drog", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Departamentului de Justitie al SUA Barr precizeaza ca parteneriatul SUA-Romania a fost mereu bazat pe valorile statului de drept si pe o guvernare buna."Cu ocazia vizitei mele la Bucuresti, am putut reafirma ca statul de drept este un principiu solid si ca toate persoanele, institutiile si entitatile ar trebui sa fie guvernate si trase la raspundere in baza unor legi care sunt juste, promulgate public si implementate in mod egal si impartial", afirma Barr.Procurorul general al SUA a vorbit si despre intalnirea sa cu ministrul Justitiei, Ana Birchall: "Suntem recunoscatori pentru sustinerea ministrului Ana Birchall fata de aceste principii. Speram ca, sub conducerea ei si a altor oficiali romani, Romania va reveni asupra amendamentelor recente care ameninta sa submineze abilitatea de a lupta cu coruptia si suntem increzatori ca Romania va lua masuri pentru a asigura un sistem judiciar eficient, transparent si impartial.Sunt nerabdator sa ne imbunatatim parteneriatul si sa ne continuam colaborarea apropiata privind implementarea legii cu acest aliat esential".Reuniunea UE-SUA la nivel ministerial in domeniile justitie si afaceri interne a avut loc, miercuri, la Bucuresti, fiind adoptata o declaratie comuna in care cele doua parti arata ca lupta impotriva terorismului se afla printre prioritatile lor.De asemenea, reprezentantii UE si ai SUA au discutat despre securitatea in spatiul virtual, dar si despre importanta accesului transfrontalier rapid la probele electronice.Cu ocazia prezentei la Bucuresti pentru aceasta reuniune, procurorul general al SUA a avut intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila, ministrul Justitiei, Ana Birchall.