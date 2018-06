Procurorul general Augustin Lazar s-a intalnit cu delegatia Comisiei de la Venetia

Ziare.

com

"In cursul zilei de astazi, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, a avut o intalnire, la sediul institutiei, cu o delegatie a Comisiei de la Venetia, din care au facut parte doamna Hanna Suchocka (Polonia), presedinte de onoare al Comisiei de la Venetia, domnul director Thomas Markert, secretar al Comisiei de la Venetia, doamna Artemiza-Tatiana Chisca, sefa Diviziei Institutii Democratice si Drepturi Fundamentale a Comisiei de la Venetia, domnul Kaarlo Tuori, membru al Comisiei de la Venetia (Finlanda), domnul Nicolae Esanu, membru supleant al Comisiei de la Venetia (Republica Moldova), domnul Jean-Claude Scholsem, membru supleant al Comisiei de la Venetia (Belgia) ", anunta inistitutia.Din partea Ministerului Public, la intalnire au mai participat prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Laura Oprean, consilierii procurorului general ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv Ovidiu Predescu, Ionel Sentes si Cornelia-Adriana Sandru, precum si Irina Kuglay, din cadrul Sectiei judiciare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."In cadrul intalnirii", precizeaza Parchetul ICCJ.Delegatia Comisiei de la Venetia a venit luni la Bucuresti intr-o vizita de doua zile avand ca tema modificarile la legile Justitiei. Programul delegatiei include intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justitiei, cu reprezentanti ai DNA, Parchetului General, CSM, ICCJ, dar si cu parlamentari din Comisia Iordache si cu organizatiile magistratilor. Delegatia Comisiei de la Venetia se va afla la Bucuresti luni si marti.Luni dimineata, membrii delegatiei s-au intalnit cu ministrul Justitiei Tudorel Toader , Ministerul Justitiei anuntand ca acestia au discutat despre parcursul legilor justitiei si stadiul lor actual, precum si despre modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala. Toader a prezentat in cadrul intalnirii detalii despre procesul de modificare a legilor, despre obligatia partilor implicate in acest proces, raspunzand apoi la intrebarile delegatiei.Administratia Prezidentiala a anuntat luni ca presedintele Klaus Iohannis va primi delegatia Comisiei de la Venetia marti la ora 12.00.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a solicitat avizul Comisiei de la Venetia cu privire la cele trei Legi ale Justitiei. Mai exact, seful statului a solicitat pe 3 mai un punct de vedere Comisiei de la Venetia cu privire la cele trei legi adoptate de Parlament vizand Statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, respectiv organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Pe 26 aprilie, si Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a sesizat Comisia de la Venetia cu privire la aceleasi legi.