Procurorul general s-a dus la SS sa afle de ce i s-a retinut pasaportul Sorinei

Licu a precizat, inainte de a intra in sediul SS, ca vrea sa afle motivul pentru care a fost retinut pasaportul fetitei.Amintim ca procurorul de caz Mihaiela Iorga Moraru a solicitat Directiei Pasapoarte sa ii predea pasaportul Sorinei Sacarin, care urma sa fie eliberat parintilor ei pe data de 26 iunie, desi nu exista nicio decizie a instantei in acest sens.Intrebat de ce a fost retinut documentul micutei, procurorul general a replicat: "Nu pot sa raspund la aceasta intrebare. Nu am vorbit nimic cu procurorul despre acest lucru. Acum o sa vorbesc si vreau sa aflu motivatia".Bogdan Licu a mai afirmat ca a venit el la SS pentru ca "ei sunt mai multi, iar eu sunt unul singur"."Eu niciodata nu am intervenit intr-o ancheta si tot timpul am spus ca niciun procuror-sef din tara nu are dreptul sa ceara unui coleg sau sa ii indice ce sa faca intr-un dosar. Orice sef, pe aria lui de competenta, este obligat sa stie ce dosare sunt in lucru si ce fac colegii lui in dosare", a sustinut Licu.Totodata, el a mentionat ca se asteapta la deschidere din partea colegilor din Sectia Speciala.Referitor la decizia CSM, care a stabilit ca procurorul Maria Piturca nu trebuie sa fie suspendat din functie dupa ce a ridicat-o pe micuta Sorina cu mascatii de la familia de asistenti maternali, Licu a spus ca daca nu a fost suspendata nu inseamna ca totul este in regula."Avand in vedere ca este o ancheta in curs, vreau sa imi permiteti sa nu fac comentarii. Faptul ca doamna procuror nu a fost suspendata din magistratura nu inseamna ca este totul in regula, ci ca nu s-a impus suspendarea in aceasta etapa", a adaugat Bogdan Licu inainte de intrarea la SS.Precizam ca Judecatoria Slatina a fixat termen pentru luni, 15 iulie, in cauza privind solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina.Judecatoria Slatina este a cincea instanta chemata sa solutioneze ordonanta presedintiala, dupa Judecatoria Drobeta Turnu Severin, Tribunalul Mehedinti, Curtea de Apel Craiova si Tribunalul Olt.