Procurorul general se asteapta la un val "enorm" de plangeri dupa amenzile date in starea de urgenta

"Sanctiunile penale sunt separate de sanctiunile contraventionale. Practic, din anul 2002, amenda contraventionala nu mai poate fi transformata in inchisoare, nici macar contraventionala. Sunt convinsa ca primul aspect cu care sistemul judiciar se va confrunta, dupa incetarea starii de urgenta si reluarea activitatii de judecata,", a declarat Gabriel Scutea pentru Europa FM.Intrebata daca se asteapta ca oamenii sa conteste masiv aceste amenzi, Gabriela Scutea spus: "Probabil, cetatenii vor contesta sanctiunile pentru ca ele sunt intr-un cuantum mai ridicat decat alte amenzi si va dati seama ca pentru fiecare om o suma de 2.000 de lei inseamna o lovitura destul de importanta".De la inceputul starii de urgenta, in Romania au fost aplicate peste 300.000 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de peste 600 milioane lei (120 milioane euro) pentru nerespectarea restrictiilor instituite prin ordonantele militare, in perioada starii de urgenta.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca este "un lucru evident" ca se fac abuzuri de catre politisti in cazul verificarilor cetatenilor cu privire la libera circulatie si i-a sfatuit pe cei care se simt nedreptatiti sa se adreseze organelor de control sau sa conteste in instanta amenzile."Ca ele se fac este un lucru evident, pentru ca sunt foarte multi oameni, sunt foarte multi tineri care au facut doar sase luni scoala de politie si acum sunt in teren, ca am avut nevoie de cadre, sa acoperim toate misiunile. Cei care au facut abuzuri sau au gresit vor fi evaluati si profesional si disciplinar", a aratat Vela.