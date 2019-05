Procurorul general Licu spune ca "un 10 august" poate sa apara oricand

Diversiunea Springtime

Ziare.

com

Licu a fost intrebat despre acest dosar, in conditiile in care au aparut in spatiul public informatii potrivit carora Parchetul Militar a solicitat Spitalului de Urgenta Floreasca informatii privind institutiile care s-au interesat in noaptea de 10 spre 11 august 2018 despre starea ranitilor internati dupa violentele din Piata Victoriei.Procurorii vor sa stie "Cine si cand s-a interesat de starea ranitilor", potrivit adresei trimise unitatii spitalicesti, citata de G4Media."Se cerceteaza toate faptele pe care le stiti cu totii si tot ce s-a intamplat in acea zi. Am avut intalniri cu procuroorii militari care instrumenteaza cauza si le-am cerut celeritate in instrumentarea cauzei, pentru ca stim cu totii ca suntem in perioada electorala. In Romania va fi campanie inca un an si jumatate si, din acesta cauza, un 10 august poate sa apara oricand iar in Romania", a afirmat procurorul general interimar joi, dupa o intalnire cu ministrul Ana Birchall.Amintim ca, in seara zilei de 10 august 2018, cand peste 100.000 de persoane protestau in Piata Victoriei, un apel la serviciul de urgenta 112 anunta ca restaurantul Springtime (aflat pe o latura a pietei - n.red.) este vandalizat.Acest apel determina Centrul de Comanda al Jandarmeriei, aflat in Piata Victoriei, sa ia doua decizii controversate:1. Cere interventia fortelor speciale ale Ministerului de Interne, iar in zona sunt trimise mai multe auto-speciale pline cu politisti care se blocheaza in mijlocul multimii.2. Trimite un pluton de jandarmi prin mijlocul protestatarilor pentru a interveni in ajutorul fortelor de politie blocate.Anuntul facut de cel care a sunat de urgenta s-a dovedit a fi eronat, restaurantul Springtime nu era vandalizat, iar in zona, la acea ora, erau doar manifestanti pasnici.Politistii fortelor speciale de interventie trec prin momente de groaza, fiind blocati in mijlocul unei multimi ce fusese atacata constant, de ore intregi, cu gaze lacrimogene. O inregistrare video din interiorul unei autospeciale de interventie surprinde dialogul dintre politisti care acuza faptul ca au fost folositi si aruncati in mijlocul multimii, deja agresata cu gaze lacrimogene.