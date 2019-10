Procurorul general vrea sa elimine impacarea dintre victime si hoti. Mii de infractori au scapat asa doar anul acesta

Ziare.

com

Intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (P.I.C.C.J.), se arata ca solicitarea procurorului "este intemeiata pe analiza si verificarile pe care le-a dispus anterior si care au dus la concluzia capentru infractiunea prevazuta de art. 229 alin. (1) si alin. (2) lit. b) si c) Cod penal (furt calificat - n.red), avand in vedere cain perioada de referinta 2013-2019 in care a fost in vigoare textul alin. (2) al art. 231".Datele statistice privind infractiunea dearata ca, doar in primele luni ale acestui an au fost inregistrate, astfel ca numai 2.871 de inculpati au fost trimisi in judecata.Cu alte cuvinte, din cauza acestei prevederi legale privind impacarea partilor, mai mult de jumatate dintre toti hotii prinsi intr-o jumatate de an in Romania au fost scapati.Parchetul General semnaleaza ca se inregistreaza o tendinta de, mai mica insa decat a procentului de crestere a numarului solutiilor de clasare prin impacarea partilor si retragerea plangerii prealabile., se mai arata in comunicatul Parchetului.Pe de alta parte,si releva unal infractorului, arata procurorul Bogdan Licu.Este vorba despre furturi comise intr-un mijloc de transport in comun, in timpul noptii, de o persoana mascata, deghizata sau travestita, prin efractie, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase, prin scoaterea din functie a sistemului de alarma ori de supraveghere, prin violare de domiciliu sau sediu profesional, de o persoana avand asupra sa o arma.Cunoscand ca actiunea de urmarire penala a statului va fi impiedicata de impacare,Printr-o astfel de masuraprin modalitatile descrise anterior cu consecinte negative in ceea ce priveste siguranta persoanelor, mai arata PICCJ.Procurorul general avertizeaza ca, in multe situatii,autorului faptei, familiei acestuia sau persoanelor din anturajul lui pentru a se sustrage rigorilor legii penale.Intr-o astfel de situatie, organele statului nu pot lua masuri, mai ales cand este vorba despre intimidari ale victimelor, nu neaparat despre violente sau amenintari directe.V.D.