Procurorul indepartat de Dancila de la Curtea de Justitie a UE vrea sefia Parchetului General

Astazi este ultima zi in care mai pot fi depuse candidaturile pentru cele trei parchete (DNA, DIICOT si Parchetul General). Pana la ora pranzului fusesera inregistrate doar doua candidaturi.Astfel, Gabriela Scutea (de la Parchetul Curtii de Apel Brasov) si-a depus dosarul pentru Parchetul General, iar Daniel Horodniceanu s-a inscris pentru un al doilea mandat la DIICOT si pentru Parchetul General. Pentru sefia DNA nu s-a inscris nimeni pana acum.Razvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit la 1 august 2007 subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, agent guvernamental al Romaniei pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului. In 2011, a fost numit agent guvernamental la Curtea de Justitie a Uniunii Europene si la Tribunalul UE, de la Luxemburg.Razvan-Horatiu Radu a urmat cursurile Institutului National al Magistraturii (2001-2003), dupa care a fost numit procuror. Din anul 2006, Razvan-Horatiu Radu a detinut, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, functia de sef al Serviciului de Integrare Europeana si Programe Phare, (ulterior Serviciul de Afaceri Europene si Relatii Internationale), indeplinind aceasta functie pana la numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.De cand Romania a fost membra a UE, pana la demiterea lui Radu, Romania nu a fost condamnata de CJUE decat o singura data, neplatind inca vreo sanctiune pentru nerespectarea legislatiei europene.