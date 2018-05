Procurorul Panait, "sinucis" a doua oara. In WC-ul CCR

Ziare.

com

Da, CE nu comenteaza deciziile curtilor, indiferent daca sunt instante de judecata sau organisme oficial politice, cum este CCR . Pentru ca nu ele intereseaza Uniunea. Nu le comenta punctual nici pe vremea cand rapoartele MCV aratau mari probleme la nivelul instantelor si al parchetelor si cand eram in iminenta ratarii aderarii.Exact la fel cum comenta si evolutia Poloniei care a fost pusa in ansamblu, ca tara, nu institutie cu institutie, sub incidenta articolului 7.Si nu intamplator purtatorul de cuvant al CE, la fel ca Ambasada Germaniei, trimite la Mecanismul de Cooperare si Verificare. Este instrumentul principal care le va permite europenilor sa constate, calm, asezat, rece, ca ne-am intors la pre-aderare si ca avem o foarte mare problema cu indepenenta procurorilor, a caror activitate CCR o pune explicit, cu subiect si predicat, cu toate dosarele, sub controlul ministrului Justitiei:Este ceea ce l-a ingrozit pe procurorul sef DIICOT , Daniel Horodniceanu:Este ceea ce i-a ingrozit pe cei peste 700 de magistrati , procurori si judecatori, care au semnat imediat dupa Decizia CCR o declaratie comuna in care cer respectarea independentei justitiei. Revenim la perioada Rodicai Stanoiu in care tanarul procuror Cristian Panait se sinucidea sau "era sinucis" din cauza unei anchete care implica un inalt lider politic din PSD . Perioada in care dosarele penale si deciziile din ele erau discutate in sedintele de partid din Kiseleff. Sedinte la care participa si Valer Dorneanu , pe atunci deputat PSD.Ca asta a fost scopul principal, nicidecum revocarea dnei Kovesi, este clar din chiar prima reactie a ministrului Justitiei dupa anuntarea deciziei si care facea trimitere directa nu la sefa DNA , ci la autoritatea asupra procurorilor: "Decizia CCR valorifica principiul constitutional potrivit caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei".Eu stiu ca din punctul de vedere al ministrului Justitiei, expertii GRECO sunt cam prosti, a spus-o aproape explicit. Probabil ca nici despre cei ai MCV nu are o parere mai buna. Dar sper sa nu fie atat de naiv incat sa creada sincer ca sunt atat de fraieri incat sa nu inteleaga exact care sunt efectele deciziei CCR, nu punctual in privinta Laurei Codruta Kovesi, ci sistemic asupra tuturor procurorilor din Romania.Nu ma indoiesc ca la nivelul CE nu a uitat nimeni care au fost conditiile impuse Romaniei in 2004, pentru aderare, cand ministru era Cristian Diaconescu Si eu cred ca vor afla si povestea kafkiana a acestei decizii luate inainte de dezbaterea de miercuri.Potrivit relatarilor din presa, la CCR pare ca s-a actionat de aceasta data ca intr-un autentic GIO, cel care urmeaza sa fie dezincriminat. Raportul intocmit de Valer Dorneanu, retras inainte de sedinta anterioara, a fost retrimis judecatorilor in plic sigilat, astfel incat sa fie absolut sigur ca nimeni in afara judecatorilor nu-l vede, asa ca nu pot fi scurse informatii catre presa.Inaintea sedintei, opt judecatori s-au retras intr-un WC pentru a pune totul la cale. Intreb si eu, daca era vorba despre o dezbatere corecta, principiala, de ce era nevoie ca discutia sa fie purtata acolo unde mafiotii pun la cale furturi? Intreb si eu, pentru ca nu inteleg.Eu cred ca colo s-a facut cum ar veni numaratoarea, pentru ca despre argumentatie nu prea vad cum putea fi vorba cat timp, dupa cum a dezvaluit Rares Bogdan la Realitatea TV, decizia era deja scrisa inainte de inceperea sedintei.Mai mult, pana si motivarea Deciziei se pare ca era deja scrisa inainte de sedinta, iar Valer Dorneanu intentiona ferm sa o trimita a doua zi, adica joi, la Monitorul Oficial. Probabil ca au fost unele dificutati cu opiniile separate, asa ca publicarea a fost amanata si inlocuita cu un rezumat de motivare in comunicatul public.Pragmatic, nu de dragul nostru, UE nu poate lasa lucrurile asa. Ar insemna un precedent pe care nu si-l permite. Nu ma astept la declaratii spumoase, nu ma astept nici la batalia diplomatica din 2012 cand, ne place sau nu, Europa avea totusi un interlocutor, cat de problematic, in puterea politica de la Bucuresti. Nu-l mai are. De aceea nu cred ca-si va mai bate capul cu diplomatia prea mult. Va veni direct decontul. Si, repet, nu va veni pe adresa CCR, ci pe adresa Romaniei.