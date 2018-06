Profesor de drept constitutional: Instantele de judecata sunt orientate catre infractor si sunt sustinute de Codul penal Interviu

Cum comentati, in calitate de specialist in drept constitutional, decizia CCR privind revocarea procurorului sef al DNA?

Intr-un interviu acordatcomenteaza pe scurt cateva dintre evenimentele care au marcat sistemul judiciar si scena politica in ultima perioada, subliniind, printre altele, ca in acest moment "instantele de judecata sunt orientate catre infractor si sunt sustinute de Codul penal".Se confirma inca o data, daca mai era nevoie, ca PSD poseda o influenta asupra Curtii Constitutionale asa cum poseda Traian Basescu in 2012. In acel an Curtea Zegrean a conferit presedintelui competente pe care nu le avea, iar acum Curtea Dorneanu a diminuat competentele presedintelui, de asemenea discretionar.Tehnic vorbind, actuala decizie are o calitate juridica care nu o recomanda studentilor de drept. Pe cat posibil trebuie tinuta departe de privirile lor. La fel si opiniile separate.Pe termen scurt, probabil ca trezeste o puternica ostilitate. Insa, in viitorul apropiat, intr-o configuratie politica,cu d-na Dancila presedinte si dl. Iohannis premier, decizia aceasta ar putea sa devina simpatica.Varianta de "casa" ar fi demisia d-nei Laura Codruta Kovesi. In acest moment, rolul d-nei. Kovesi in combaterea coruptiei pare mult diminuat. Probabil si datorita faptului ca, in Romania, autoritatea conducatorului unei institutii aflat in ultimul an de mandat tinde spre zero. Ganditi-va ce i s-a intamplat lui Traian Basescu in ultimul an din cel de-al doilea mandat.. Suspendarea pentru inalta tradare este o ipoteza ridicola. PSD vrea sa fie considerat un partid serios. Ar trebui sa existe o miza cu mult mai serioasa decat postul d-nei Kovesi pentru a te lansa intr-o astfel de aventura. Eu nu vad o asemenea miza.Codurile se vor intoarce probabil de la Curtea Constitutionala cu mici modificari. Curtea va dori sa-si refaca putin machiajul dupa decizia despre care am vorbit la inceput. Modificarile codurilor reprezinta un mix de inovatii binevenite, de inovatii scandaloase si de repudieri impuse de Curtea Constitutionala.Ganditi-va insa si la faptul ca. E suficient sa va amintiti, de exemplu, de mandatul prezidential de 5 ani sau de PNA.Paradisul penal exista deja. Exista in toata Europa continentala. Simpatia pentru infractor exista din sec. al XIX-lea. O simpatie romantica, in esenta "de stanga", numita de cineva "sindromul Jean Valjean". Infractorul nu este rau in sine sau pervers, este o victima a sistemului social,este victima sistemului capitalist. El poate fi si trebuie sa fie reeducat.Aceasta ar fi o parte din problema. Insa laCeea ce se poate proba empiric in acest moment este ca instantele de judecata sunt orientate catre infractor si sunt sustinute de Codul penal. De exemplu,Insa nu judecatorul procesului este actorul principal. El nici nu stie care este pedeapsa precisa pe care o va executa un condamnat, pentru ca intervine un, prea putin accesibil muritorilor de rand, iar acest sistem va amputa serios din pedeapsa initiala., prescriptia este un premiu pentru cei mai abili si cei mai periculosi infractori.Era sa uit, executarea pedepselor, in functie de categoriile de "elite" carora le apartin detinutii.Din pacate nu suntem sensibili la ansamblul relelor ireparabile. In momentul in care ne aflam, numeroase persoane denuntate public si in legatura cu care exista indicii clare si puternice de vinovatie se bucura totusi in liniste de curgerea prescriptiei. Rele ireparabile se produc si se vor produce.Pe mine ma impresioneaza multi dintre protestatari. Nu chiar toti. Din pacate nu suntem o societate prea eroica, daca exista societati eroice.. Cred in schimb ca este vulnerabil la alegerile din 2019 si 2020.Ganditi-va ca, cele care produc efectele dorite in mod instantaneu. Nu aveau nevoie de tortura tavalugului. In 2020 PSD va fi acelasi motan batran, care l-a lasat candva balta pe Adrian Nastase, insa ceva mai gras si mult mai plictisit, asa cum sugereaza deja pentru cunoscatori atmosfera propriului miting.Pentru niciun partid si pentru niciun lider "realist" din Europa, Comisia de la Venetia nu conteaza prea mult. Comisia de la Venetia apartine unei organizatii internationale marginale, Consiliul Europei. Aceasta organizatie poseda un buget neglijabil prin comparatie cu Uniunea Europeana si competente internationale pe masura buzunarului.Romania este de mai multi ani campioana absoluta a plangerilor la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (in cifre ponderate) . Acest fapt demonstreaza ca statul nostru este cat se poate de indiferent la reputatia sa in cadrul Consiliului Europei.Pentru dl. Dragnea conteaza probabil mult mai mult, al multor domni si doamne care se misca acum exclusiv la firul ierbii si de care aproape ca am uitat.Pana acum dl. Dragnea se bucura de o prezumtie de nevinovatie abstracta. O prezumtie bazata pe un text legal, in care insa nu credea nimeni. Opinia separata a produs un argument palpabil in favoarea prezumtiei sale de nevinovatie. Pentru ca atunci cand un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie te crede nevinovat in prima instanta, se cuvine ca lumea sa mai astepte. In forma in care a aparut, cred ca sentinta pronuntata de ICCJ ii este mai curand favorabila in termeni de cost/beneficiu.